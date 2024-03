Candidats, jury, diffusion,… CANAL+ dévoile quelques détails sur la série « Au Micro », le casting qui part à la recherche d’une nouvelle voix

Avec plus de 500 matchs au programme, les antennes du Groupe CANAL+ vont surchauffer à partir de la saison 2024-2025. A moins qu’un nouvel accord de sous-licence ne soit trouvé avec un autre diffuseur.

Avec le programme « Au Micro », CANAL+ part donc à la recherche d’une nouvelle voix pour commenter les matchs. Lors de la présentation organisée ce mercredi, Avec plus de 10 000 candidatures reçues, la chaîne a déjà réussi son pari de proposer une mécanique qui a intéressée et passionnée. Au final, 30 candidats ont été retenus pour les premières épreuves qui se sont déroulées à Paris, Marseille et Lens.

« Épisode après épisode, ils seront de moins en moins nombreux… et à la fin, il restera une voix, une voix qui rejoindra les talents de la prestigieuse rédaction football de CANAL+. Pour cette voix, celle d’un.e journaliste en devenir, une nouvelle aventure commencera. Nous l’accompagnerons dans sa progression vers les plus beaux matches et les plus belles compétitions de football » explique Thomas Sénécal

Directeur des Sports de CANAL+.

Grâce à une co-création inédite entre CANAL+ et Black Dynamite Production les candidats auront l’opportunité de bénéficier des conseils avisés de membres éminents du jury, parmi lesquels Laure Boulleau, David Ginola et Hervé Mathoux. L’humoriste Redouane Bougheraba aura le rôle de l’animateur.

« L’ambition est de trouver une nouvelle voix pour le football, une voix qui porte l’affirmation d’une personnalité, d’un ton, une capacité hors-norme à marquer l’auditoire et à rendre palpable toutes les émotions des matchs. » explique Éric Hannezo Directeur de la création MEDIAWAN et Président de Black Dynamite Production.