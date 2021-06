Paris sportifs : Bien parier sur le match Portugal – France de l’UEFA Euro 2020 (les meilleures cotes sur ParionsSport)

Ce soir, l’Equipe de France affronte le Portugal pour le troisième et dernier match de poule du Groupe F. Si les Bleus sont déjà qualifiés pour les 1/8e de finale, rien n’est acquis pour les portugais.

Pour l’Equipe de France, le match contre le Portugal n’est pas anodin. Si les Bleus terminent à la première place de la poule, ils affronteront soit la Suisse soit l’Ukraine. En cas de contre performance ce soir et en terminant second ou troisième, les Bleus affronteraient l’Angleterre, les Pays-Bas ou la Belgique au prochain match à élimination directe.

Pour le Portugal, la qualification pour le prochain tour n’est pas acquise. Elle le sera si les portugais ne perdent pas ce soir. Ils finiront premiers s’ils gagnent contre les Bleus et que l’Allemagne ne l’emporte pas. Enfin, le Portugal terminera quatrième et sera éliminé de l’Euro s’il perd et que l’Allemagne perd également contre la Hongrie.

Les cotes de Portugal – France

Sur le site de ParionsSport en ligne (FDJ), c’est l’Equipe de France qui est favorite et qui a les faveurs des bookmakers avec une victoire à 2,25 contre 3,80 pour le Portugal. Le match nul est lui coté à 3,25.

Pour faire monter vos gains potentiels, il est plus intéressant de miser sur le score exact du match :

Le match nul 0-0 est coté à 6,50.

La victoire de la France sur le score de 1-0 est coté à 5,60

La victoire du Portugal sur le score de 2-1 est coté à 11

La victoire de la France sur le score de 2-1 est coté à 7,90

Pour trouver des cotes encore plus intéressantes, les paris en direct pendant le match sont également intéressant et disponibles sur l’offre de ParionsSport en ligne.

Côté bonus, la marque de paris sportif du Groupe FDJ offre jusqu’à 250€ pour les nouveaux inscrits (voir conditions).

Nos pronostics pour Portugal – France

Pour le dernier match de poules des Bleus dans cet Euro 2020 contre le Portugal, nous retenons 3 pronostics qui méritent votre attention.

Le bon vieux 0-0 des familles coté à 6,50 !

ou

Victoire des Bleus 2-1 (7,90)

ou

Karim Benzema buteur (3,50)

Jouer comporte des risques : isolement, endettement… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

