Focus sur l’agence UNTITLED, « creative factory » spécialisée dans le sport

Lancée il y a deux ans, l’agence UNTITLED a réussi à se faire une place dans le monde concurrentiel du sport et de la communication grâce à des campagnes remarquées.

Fondée par Rafael Staat Garcia et Achraf El Habchi, la jeune structure basée entre l’Espagne et la France a déjà travaillé avec des entités comme le FC Barcelone, le PSG, Rakuten, Nike ou encore Roland-Garros et réalise un chiffre d’affaires annuel se situant entre 700 000 et 1M€.

« Nous avons créé UNTITLED avec l’idée de proposer une véritable creative factory’

Ces derniers mois, UNTITLED a notamment participé aux lancements des maillots Nike du FC Barcelone (Third) et du Sporting Clube de Portugal ainsi que de l’AS Monaco et du FC Metz avec Kappa.

« Nous proposons à nos clients un accompagnement qui va de la stratégie de marque à la production de contenu » nous précise Rafael Staat Garcia, co-fondateur de l’agence et ancien stratège des réseaux sociaux du FC Barcelone où il a travaillé pendant 6 ans avant de rejoindre Sportlab pour développer le marché espagnol. « Nous avons créé UNTITLED avec en tête l’idée de proposer une véritable creative factory, qui collabore autant avec les marques et institutions mais aussi avec des agences. Nous avons souhaité repenser le modèle classique, en offrant à nos clients créativité et agilité. »

« Nous construisons une équipe créative sur mesure »

« Notre approche se veut en rupture avec les modèles traditionnels afin de ne pas faire peser des charges structurelles élevées à nos clients mais plutôt d’investir sur les meilleurs talents créatifs pour assurer le succès des projets. Nous sommes deux consultants senior qui accompagnons nos clients de la stratégie à la mise en œuvre et nous construisons une équipe créative sur mesure » ajoute Rafael Staat Garcia. « De par nos expériences, nous avons pu rencontrer énormément d’acteurs du sport, ce qui nous a permis de construire un réseau qui aujourd’hui nous fait confiance. Aujourd’hui ils apprécient surtout notre approche qui est en rupture avec les modèles traditionnels. » Son associé Achraf El Habchi est lui passé par les agences Megalo et Sportlab, travaillant ainsi avec des acteurs comme la FFF, la LFP, le Paris Saint-Germain, la Ligue Nationale de Rugby, la Fédération Française de Tennis, ou encore des marques comme Under Armour, Intersport, Puma, ou Nike.

Des Vespa pour l’arrivée de Buffon au PSG

A Paris, Rafael Staat Garcia et Achraf El Habchi avaient également été sollicités par le PSG au moment de l’arrivée de Gianluigi Buffon pour trouver une idée et créer l’évènement autour de ce transfert. L’agence a alors mis en place le concept des Vespa !