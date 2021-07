Sponsoring – PlayStation renouvelle son contrat avec l’UEFA Champions League pour 2021-2024

A quelques semaines du début du nouveau cycle 2021-2024 de la Champions League, l’UEFA officialise le renouvellement de son contrat de partenariat avec PlayStation, sponsor fidèle depuis 1997.

Avec cette annonce, l’UEFA sécurise son 7ème partenaire après le renouvellement des contrats avec Heineken, PepsiCo, Mastercard, Gazprom, FedEx (précédemment associé à la Ligue Europa) et la signature d’un nouveau partenariat avec Just-Eat Takeaway.

« PlayStation est un partenaire précieux de l’UEFA Champions League depuis plus de 23 ans » rappelle Guy-Laurent Epstein, directeur Marketing de l’UEFA, dans un communiqué. « Je suis donc heureux que nous puissions prolonger notre relation pour trois nouvelles années. Les partenariats à long terme avec des marques novatrices comme PlayStation ont une valeur inestimable pour l’UEFA, pour la promotion mondiale de nos compétitions, en particulier dans l’espace numérique. Nous avons donc hâte de poursuivre notre collaboration lors du prochain cycle de l’UEFA Champions League. »

« Nous avons tissé une solide relation de collaboration avec l’UEFA Champions League depuis plus de 23 ans, offrant des expériences de football uniques à notre communauté de fans de la PlayStation de par le monde. Le football fait partie intégrante de la culture PlayStation, et nous savons que nombre de nos gamers sont, comme nous, des passionnés de football » ajoute Eric Lempel, vice-président senior et responsable du marketing mondial de Sony Interactive Entertainment.

Dans le cadre de ce nouvel accord, PlayStation sera associé à la distinction de Joueur officiel du match lors de chaque rencontre et celle de joueur de la semaine sur les canaux numériques de l’UEFA. « De plus, PlayStation continuera à soutenir la plateforme de jeux de l’UEFA Champions League avec les versions améliorées des jeux UCL Fantasy Football et Pronostiqueur, qui sont désormais disponibles pour téléphone portable et ordinateur » ajoute le communiqué.