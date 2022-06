PMU dévoile sa nouvelle publicité avec un Antoine Griezmann à moitié sourd

En cette fin de semaine, le PMU dévoile sa nouvelle campagne publicitaire mettant en scène son ambassadeur Antoine Griezmann.

Conçu par l’agence Buzzman, le spot joue une nouvelle fois la carte de l’humour. Dans la vidéo ci-dessous, Antoine Griezmann a semble-t-il quelques problèmes d’audition… Une perte liée aux nombreux gagnants de paris hippiques qui expriment leur joie de manière bruyante.

On espère que cette pub ne va pas faire trop de bruit

Concernant le plan média, PMU précise que la campagne sera diffusée en TV sur une sélection de chaînes hertziennes, TNT et CabSat du 4 au 26 juin.

« Au PMU, nous sommes fiers de nos joueurs et de nos gagnants. La motivation du parieur PMU est bien évidemment de gagner le plus souvent possible grâce à sa sagacité mais ce qui fait du pari hippique un jeu singulier, c’est avant tout l’émotion qu’il suscite, le spectacle exceptionnel des courses auquel il est adossé, ainsi que le lien unique qui se crée avec les autres joueurs. C’est pourquoi on retrouve ce plaisir du gain et le besoin de le partager dans cette nouvelle publicité fédératrice et populaire, incarnée avec humour par Antoine Griezmann, qui est lui-même un passionné d’hippisme et un turfiste authentique. » explique Emmanuelle Malecaze-Doublet, Directrice générale adjointe du PMU, dans un communiqué.

Pour rappel, Antoine Griezmann est ambassadeur de PMU depuis un an et a été mis en avant dans deux autres campagnes publicitaires également signées de l’agence Buzzman.