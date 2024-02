La campagne de financement participatif du haras de Tony Parker récolte un million d’euros en moins de 50 minutes sur Bricks

Investisseur depuis plus d’un an dans la plateforme Bricks, Tony Parker vient de finaliser un un nouvel investissement participatif concernant son haras situé au Domaine de Quétieville dans le Calvados.

En novembre 2022, le Groupement Foncier Agricole Domaine de Quétieville dirigé par Tony Parker rachète le domaine. Le haras se prépare ainsi à une expansion ambitieuse avec Clément Troprès, président délégué de l’écurie Infinity Nine Horses.

Ce jeudi, plus de 2 800 investisseurs particuliers ont participé à la campagne de financement participatif sur Bricks atteignant 1,072 millions d’euros en moins de 50 minutes.

« Nous avions un projet d’agrandissement du haras, de doubler sa capacité d’accueil et nous avons donc poussé ce projet à Bricks qui a tout de suite joué le jeu pour pouvoir proposer ce projet au plus grand nombre. On s’est donc dit que ce serait vraiment innovant de pouvoir réaliser cette opération dans l’univers des courses. Lever 1,073 million d’euros en une heure dont 700 000€ en 5 minutes est incroyable et nous donne de nombreuses idées » nous précise Clément Troprès, Directeur Général du Domaine de Quétieville. « Enfin et en terme de communication grand public, montrer une célébrité comme Tony, qui ouvre les portes de son haras de pur-sang via Bricks, permet de démocratiser un peu plus l’élevage à une nouvelle cible. Et qui sait, cela permettra peut-être de créer des vocations de propriétariat ou d’élevage ! Comme on dit souvent : ce sont les petits ruisseaux qui alimentent les grandes rivières. »

Cet argent récolté sera utilisé pour financer des travaux d’agrandissement du domaine dans le but d’accroître l’activité du haras. « Nous sommes ravis de voir que nos projets suscitent un tel engouement et confortent notre stratégie d’aider à la démocratisation de l’univers des courses, de l’élevage et du jeu » ajoute Tony Parker dans un communiqué. « D’ici fin 2024, grâce à cet investissement, nous espérons avoir 50 boxes de poulinières, 54 boxes yearling et chevaux au repos répartis sur 2 zones créés pour l’occasion pour 110 ha de terres de qualité. Notre objectif : afficher une moyenne de 100 chevaux en pension chaque jour ».

Dans l’univers hippique, l’ancien meneur des San Antonio Spurs a également lancé récemment la plateforme web 3 Jockiz.

« L’engouement du grand public est révélateur de l’envie des Français de participer à des projets exceptionnels. Et tout le monde peut faire partie de ces aventures même avec de petites sommes d’argent » ajoute Cédric O’Neill, fondateur de Bricks.co. « Les investisseurs particuliers, que nous appelons « Bricksers », achètent des « Bricks » à partir de 10€ et prêtent cette somme sous forme d’obligation à un porteur de projet comme Tony Parker pour le haras de Quétieville. En contrepartie, Tony Parker s’engage à restituer la somme investie à l’échéance du contrat obligataire fixée à l’avance, et à rémunérer mensuellement selon un taux d’intérêt déterminé les investisseurs ayant participé à cette collecte. Cette mécanique est une triple réussite : pour le porteur de projet, pour Bricks.co et aussi pour les investisseurs particuliers »

« C’est un nouveau succès pour Bricks.co et Tony Parker qui avaient déjà réussi en novembre 2023 à atteindre 1M€ en seulement 1 heure pour financer son château de Saint-Laurent dans le Vaucluse » rappelle la plateforme. Pour cette opération, le ticket d’entrée était à 10€.

