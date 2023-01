PSG : « Nous sommes heureux de proposer désormais un format de podcast spécialement dédié à nos jeunes supporters »

Le Paris Saint-Germain a publié une série de podcasts racontant l’histoire de trois jeunes fans de football qui intègrent la PSG Academy, où ils profitent des conseils des plus grandes stars du club.

Depuis quelques jours, le PSG a lancé plusieurs podcasts à destination des jeunes âgés entre 8 et 14 ans. Le premier acte est composé de 8 épisodes et suit le scénario des bandes-dessinées « PSG Academy » que le club publie depuis 2017. Les podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes et sur le site du PSG. Une initiative qui montre également l’engagement du club à diffuser un contenu destiné à la nouvelle génération.

« Notre ambition est de proposer des contenus et des expériences toujours plus innovantes à nos fans. » déclare le directeur adjoint du digital du PSG, Anthony Baca. « Le Paris Saint-Germain a tissé un lien unique avec la nouvelle génération, sûr et en dehors des terrains. Nous sommes heureux de proposer désormais un format de podcast spécialement dédié à nos jeunes supporters. »

