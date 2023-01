Le Tour de France lance sa première collection NFT avec « 21 étapes de collection »

En ce début d’année, le Tour de France lance sa toute première collection NFT avec « 21 étapes de collection ».

En 2023, modernité rime avec Tour de France. La course de vélo va donc expérimenter pour la première fois une collection digitale (NFT) et ainsi offrir aux fans la possibilité de collectionner des jetons numériques.

Précisons que ce dispositif NFT construit sur la blockchain Polygon est entièrement gratuit pour les participants puisque « les objets numériques » seront mis en jeu et non vendus.

Chacune des 21 étapes du Tour de France 2023 sera représentée par un tracé digital. Les fans devront répondre à des quiz, des challenges,… pour les obtenir. L’objectif étant d’accumuler un maximum de points en 21 jours. À la fin de la première période, les joueurs les plus chevronnés se verront offrir une boîte mystère contenant un nouvel objet, « officiel » cette fois-ci, du Tour de France 2023.

Parmi les plus chanceux, 21 gagneront un NFT de rareté « unique » associé à une expérience VIP sur l’étape concernée. Avant chaque étape, un des vainqueurs sera accueilli au village de départ puis réalisera le tracé de la course avant le peloton. Il accédera ensuite à un espace VIP, « l’espace Izoard ». La liste des vainqueurs sera dévoilée les 30 et 31 janvier.

Des raretés « bronze » seront également distribués aux participants qui serviront notamment pour une seconde phase de jeu.

Le Tour de France en mode digital

Une fois les gagnants révélés, la deuxième phase commencera. Ce procédé continuera sur la même plateforme, mais cette fois dans le but de collectionner des objets numériques du Tour. Les collectionneurs les plus avancés pourront « accéder à des récompenses plus ou moins exclusives » indique également A.S.O. dans son communiqué. La communauté pourra aussi échanger sur Discord.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tour de France™ (@letourdefrance)

Bien évidemment, ces NFTs seront revendables sur le marché secondaire. ASO précise que les commissions générés par ce marché « seront entièrement dédiés au financement des initiatives « L’Avenir à Vélo » qui soutiennent la pratique du vélo pour tous ».

Une manière pour le Tour de France de diversifier son produit et de s’adresser à une certaine catégorie de sa communauté. En 2020, Le Parisien précisait que la moyenne d’âge des téléspectateurs du Tour de France était de 62 ans.

À lire aussi