Le club londonien et son équipementier accentuent leur engagement contre la violence avec la campagne « No More Red ». Pour l’occasion, Arsenal va porter un maillot adidas tout blanc lors de leur prochain match de FA Cup.

Entre janvier 2022 et novembre 2022, 11 502 effractions à l’arme blanche ont été enregistrées dans la capitale anglaise. Pour sensibiliser à la criminalité et les attaques aux couteaux, adidas et Arsenal ont lancé la campagne « No More Red » (« Plus de rouge », le rouge faisant référence au sang).

La marque allemande, équipementier du club jusqu’en 2030, a ainsi confectionné un maillot tout blanc à Arsenal, que le club portera lors du déplacement à Oxford United lundi prochain en FA Cup. L’équipe féminine des Gunners portera également un maillot d’échauffement et une veste « No More Red » pour la réception de Chelsea le 15 janvier.

L’actuel leader de Premier League ne s’arrête pas là et veut pousser ses fans à agir. Le club invite ses supporters à faire du bénévolat dans l’une des 10 associations dont il est partenaire. Chaque organisme de bienfaisance dispose de 10 maillots en édition limitée qu’ils offriront à certains bénévoles. Arsenal les invitera également à assister à un match à l’Emirates Stadium.

Notons que ce maillot « collector » ne sera pas commercialisé. Pour l’occasion, la totalité des photos de profil des réseaux sociaux du club ont changé. Un logo tout blanc est désormais affiché par le club.

