PSG – Qatar Airways à la fête pour la première de Lionel Messi au Parc des Princes contre l’OL

Partenaire Premium du Paris Saint-Germain, la compagnie aérienne Qatar Airways était bien visible des supporters VIP ce dimanche pour le match de Ligue 1 Uber Eats contre l’Olympique Lyonnais (2-1).

Pour le premier match de Leo Messi sous les couleurs du PSG au Parc des Princes, le partenaire aérien officiel du club parisien a pu bénéficier d’un dispositif dédié.

Dans le détail, deux équipages de Qatar Airways avaient fait le déplacement depuis Doha pour accueillir les invités au sein des loges privées et du carré VIP et poser avec les supporters devant le photocall installé à la Conciergerie, l’entrée de la zone VIP du Parc des Princes.

« Pour cette rencontre choc de rentrée et surtout le premier match de Lionel Messi au Parc des Princes, Qatar Airways a souhaité appuyer son soutien au Paris Saint Germain et offrir une expérience mémorable à ses fidèles partenaires commerciaux ! » précise Smaïl Boudjennah, Directeur Régional pour l’Europe de l’Ouest de Qatar Airways. « En tant qu’acteur incontournable du transport aérien et sponsor premium de ce club, nous avons donc mis les petits plats dans les grands avec la venue spéciale de nos équipages de Doha, un photocall dédié et une présence remarquable dans le stade, mettant en avant les multiples récompenses décernées à Qatar Airways cette année. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir accueillir certains de nos meilleurs clients et partenaires au sein de nos espaces d’hospitalité. Nous partageons avec le Paris Saint-Germain des valeurs profondes, une réelle volonté d’innover, et un certain sens du spectacle qui saura ravir les amateurs et les professionnels ! »

Le PSG en tournée hivernale à Doha pour le Qatar Winter Tour

En outre, la destination Qatar était également sur toutes les lèvres ce week-end puisque le club a officialisé une tournée à Doha au Qatar du 16 au 20 janvier 2022. Une destination que le club a pris l’habitude de visiter ces dernières années.

Le Qatar Winter Tour 2022 s’achèvera par un match amical dans la capitale saoudienne Riyad contre une équipe composée de joueurs des deux meilleurs clubs d’Arabie Saoudite : le Al-Hilal Football Club et le Al Nassr Football Club.

À Doha, les joueurs du Paris Saint-Germain s’entraineront au sein des infrastructures du complexe sportif Aspire Zone et devraient participer à différentes opérations promotionnelles. L’occasion de mettre en avant la carte postale Qatar à moins d’un an de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.