Merchandising – Les Dallas Cowboys (NFL) signent un contrat de 10 ans avec Fanatics, société valorisée à 18 milliards de dollars

Il y a quelques jours, la société de merchandising et licensing sportif Fanatics a annoncé la signature d’un contrat exclusif de 10 ans avec la franchise NFL des Dallas Cowboys.

Dans le cadre de ce nouvel accord, le géant américain du merchandising sportif et licensing a conçu une nouvelle plateforme e-commerce proposant l’offre des Cowboys, des maillots de match Nike en passant par une large gamme fanwear. Jusque là, la franchise gérait elle-même cet aspect mechandising.

« Les Dallas Cowboys sont l’une des marques les plus emblématiques du sport et nous sommes ravis qu’ils aient choisi d’étendre leur relation commerciale avec nous pour offrir une expérience d’achat sans précédent aux fans du monde entier », précise Jack Boyle, co-président Fanatics global.

Fanatics accélère sa diversification

Un accord qui fait écho à celui signé, également pour 10 ans, avec le Paris Saint-Germain il y a un an. Cet été, Fanatics Inc a réalisé un nouvelle levée de 325 millions de dollars, notamment auprès de Jay-Z et sa société Roc Nation ou encore de la MLB, valorisant la société à quelques 18 milliards de dollars selon CNBC.

Dans les mois et années à venir, Fanatics compte bien diversifier son champs d’action comme l’a précisé son CEO Michael Rubin en s’intéressant au ticketing, aux paris sportifs, au gaming, aux NFTs ou encore aux médias.