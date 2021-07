Puma dévoile les nouveaux maillots du Stade Rennais FC pour la saison 2021-2022

Aujourd’hui, Puma a dévoilé les nouveaux maillots du Stade Rennais pour la saison 2021-2022, la quinzième entre les deux partenaires.

Pour le maillot domicile des Rennais, Puma mise évidemment sur le rouge. Un jersey qui présente des flancs colorés en noir et affichant des hermines, l’un des symboles forts de la région.

Le maillot extérieur est lui aussi plutôt traditionnel (blanc) et reprend également les hermines au niveau des flancs. Ajoutons que le maillot met en avant l’association ELA à l’intérieur du maillot au niveau du col. Un logo également visible en bas de la face avant du maillot Home.

Pour accompagner ce lancement, PUMA et le Stade Rennais ont réalisé du contenu vidéo diffusé sur Instagram et TikTok multipliant les points de vues et les transitions pour dynamiser le tout.

Quels sponsors présents sur les maillots du Stade Rennais ?

Sur les pelouses de Ligue 1 Uber Eats, les joueurs porteront un maillot qui arborera un peu plus de sponsors que celui de Samsic sur la face avant. Sur les pockets, on retrouve Del Arte et Launay. Au dos, on retrouve Pokerstars et Blot Immobilier.