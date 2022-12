Puma et Lens fêtent la Sainte-Barbe avec un maillot collector

Pour la deuxième année consécutive, l’équipementier du club Puma célèbre la Sainte-Barbe avec une tunique spécialement conçue pour l’occasion.

Couleur or, logo de 1955, détail noir pour rappeler le charbon… Voilà la recette du nouveau maillot désigné par Puma pour le RC Lens à l’occasion de la Sainte-Barbe.

Véritable hommage aux miniers lensois, l’équipementier allemand veut ainsi souligner le passé de la ville avec cette tunique collector.

« Sur le devant de la tenue, les roues et structures de chevalements se mêlent aux noms des fosses en cette année qui marque le 10e anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine de l’UNESCO. Ces symboles forts prennent vie et rendent hommage à l’héritage des « gueules noires » dans une verticalité qui rappellent la descente au fond des mines. » On ne pouvait mieux le décrire que Puma.

Pour le lancement de ce maillot unique, le RC Lens a également publié une vidéo sur ces réseaux rythmée par un poème mais aussi des images d’archives des mines nordistes.

Conçu en polyester 100% recyclé et fabriqué en France, son prix est pour le moment inconnu. Il sera disponible en exclusivité dans les boutiques du club à partir du samedi 3 décembre dès 10 heures ainsi que sur la boutique du club. Il sera porté le 1er janvier 2023 lors de la réception du Paris Saint-Germain au stade Bollaert.

