Interview : Paul Adrien Dufour, Fondateur de « Culture Sports »

Découvrez « Entreprendre dans le sport »,

notre nouvelle rubrique consacrée aux jeunes entreprises

et porteurs de projets dans le secteur qui nous passionne.

Vous adorez le sport et les quiz ? Bonne nouvelle, la jeune société « Culture Sports » débarque avec une application mobile qui permettra aux français d’en apprendre toujours plus sur leur thématique préférée.

Pour en savoir plus sur ce projet entrepreneurial, nous avons posé quelques questions à Paul Adrien Dufour, Fondateur de Culture Sports

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous présenter Culture Sports ?

Paul Adrien Dufour : Culture Sports est l’application qui aide les français à développer leur culture sportive de façon ludique par le quiz et le podcast ! En plus des quiz multijoueurs où vous pourrez défier vos amis ou affronter des inconnus, nous proposons chaque semaine des quiz d’actualités pour permettre aux fans de sports de suivre leurs disciplines préférées.

Les podcasts seront présents pour permettre aux utilisateurs d’approfondir leur connaissance en découvrant des acteurs qui font le sport d’aujourd’hui.

SBB : Comment pensez-vous pouvoir vous différencier dans l’offre quiz « sport » ?

PAD : Culture Sports est la première appli mobile française de quiz multisports, nous souhaitons mettre en avant la pluralité des sports pratiqués en France et pas uniquement les sports du TOP 5 !

Selon les sports et les partenariats, nous allons pouvoir faire le suivi d’actualités au niveau du club ! Pour les fans d’une équipe il sera possible de se tester chaque semaine sur ce qu’il s’est passé dans son club de coeur.

Et puis surtout… nous avons un système de récompense qui permet aux utilisateurs de gagner des tickets de tombola pour tenter de remporter des lots sportifs : maillots, places de matchs, livres, goodies…

SBB : Qui se cache derrière Culture Sports, combien êtes-vous, quel est votre parcours ?

PAD : Nous sommes deux associés qui avons partagé l’envie d’avoir un espace où nous puissions valoriser de nombreux sports qui n’avaient pas les ferveurs médiatiques hors des grands évènements. Avant de me lancer j’étais dans un cabinet de conseil parisien sur des sujets de transformation digitale. François Pasini de son coté, est à son compte et accompagne des starts-ups en tant que CTO à temps partagé en freelance.

« A court terme, notre modèle sera basé sur de la publicité, plusieurs espaces de communication sont prévus dans l’application »

SBB : Ou en êtes-vous dans ce jeune projet d’entreprise ?

PAD : Nous lançons la première version de notre application dans quelques jours, cette version est centrée sur le quiz avec un mode solo et un mode multijoueurs. L’intégration des podcasts dans un espace média arrivera en début d’année prochaine. Plus d’une vingtaine de sports seront disponibles dès le lancement, pour le mode multijoueurs, la fonctionnalité de quiz découverte permettra aux utilisateurs de se plonger dans des sports comme le bras de fer sportifs, le bobsleigh ou le snow bike !

SBB : Quel est le business model de Culture Sports ? Comment allez-vous gagner de l’argent ?

PAD : A court terme, notre modèle sera basé sur de la publicité, plusieurs espaces de communication sont prévus dans l’application. La publicité peut également prendre la forme de partenariats avec de la création de contenus autour des marques par le biais de quiz ou de questions sponsorisées dans nos quiz hebdomadaires. Plusieurs autres pistes de diversification de revenus sont étudiées mais il est encore un peu tôt pour en parler ! Nous allons déjà travailler sur notre produit digital et sur notre acquisition de trafic.

SBB : Quel chiffre d’affaires prévoyez-vous à 3-5 ans ?

PAD : A 3 ans, nous prévoyons un chiffre d’affaires entre 200 et 400 00 euros selon les différentes orientations que pourrait prendre Culture Sports.

« Une fois le lancement de l’application digéré, nous chercherons à lever des fonds lors du premier semestre 2023 »

SBB : Un mot sur votre campagne Ulule, pourquoi avoir lancé un crowdfunding et ou en êtes-vous ?

PAD : Merci d’en parler ! Nous avons lancé une campagne de crowdfunding dans un double-objectif.

Le 1er, c’est de nous aider à financer une partie du développement de l’application, et compléter l’apport que nous avons mis chacun. Le 2ème c’est d’avoir un premier élément pour communiquer sur la sortie de notre application et s’en servir comme tremplin pour le lancement !

Nous avons collecté 60% de la somme, il nous reste une semaine, vous pouvez d’ailleurs découvrir d’autres aspects de notre projet et nous donner un coup de pouce, la cagnotte est juste là : https://fr.ulule.com/lancement-de-l-application-mobile-culture-sports/

SBB : Etes-vous à la recherche de fonds, de partenaires, de futurs collaborateurs ?

PAD : Une fois le lancement de l’application digéré, nous chercherons à lever des fonds lors du premier semestre 2023, pour mettre en place ce que l’on a gardé secret et pour structurer notre développement.

Nous sommes évidemment à la recherche de partenaires, partenaires médias dans un premier temps, qui souhaiteraient diffuser leurs annonces auprès d’une cible sportive et segmentée de manière très fine. Des partenaires marques dans le milieu sportifs ensuite qui souhaitent mettre en avant leur produit et faire découvrir leur offre via notre tombola. Enfin des partenaires institutionnels comme les clubs, les fédérations, les organisateurs d’évènements pour discuter ensemble de la meilleure façon pour eux de développer leur audience, de l’engager ou de faire connaître leurs évènements.

La question des futurs collaborateurs arrivera lors des choix d’orientation de Culture Sports dans le courant de l’année 2023 !

SBB : Quels sont vos principales difficultés rencontrées pour le moment dans ce projet entrepreneurial ?

PAD : La principale difficulté que l’on rencontre c’est d’engager des discussions et de capter l’attention lorsque l’on a 2000 followers sur Instagram et pas encore d’application à présenter. Si vous lisez ces lignes et que le projet vous intéresse, n’hésitez pas à venir en discuter, on adore discuter du projet et du sport en général !

CONTACT :

Paul Adrien Dufour – Fondateur de Culture Sports

pauladrien@culture-sports.com

06.86.63.05.67

