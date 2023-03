Quel est le salaire d’un joueur de tennis ?

Les joueurs de tennis sont parmi les sportifs les mieux payés au monde. Leurs revenus viennent notamment des primes données lors de tournois, mais aussi de sponsors et autre contrat publicitaire. Le montant varie en fonction du classement et de la popularité du joueur.

Le salaire moyen d’un joueur de tennis professionnel

En moyenne un joueur de tennis gagne en moyenne 60 000 $ par an (à peu près 56 000€). Comme vous vous en doutez forcément, le salaire d’un joueur de tennis professionnel dépend de son classement. Le salaire ne sera pas le même pour Rafael Nadal que pour Richard Gasquet. Même si le fait d’être dans le top 100 permet déjà au joueur français (parmi les mieux classés chez les hommes) de gagner sa vie très convenablement. Les joueurs de tennis les mieux payés au monde peuvent gagner plusieurs millions d’euros par an, au contraire les joueurs les moins bien payés gagneront moins de 10 000 $ par an. Le facteur le plus important sur le salaire de tennisman, c’est son classement. En avançant dans les compétitions (masters, grands chelems etc) un joueur ne gagne pas que des points, mais aussi des primes appelées prizes money qui sont plus importantes au fur et à mesure qu’un joueur avance dans un tournoi.

En addition, plus un joueur sera bien classé plus il aura plus de visibilité et donc de chance d’attirer les sponsors et contrat pub. Cela dépendra également de sa popularité, les marques ne veulent pas de contrat publicitaire avec un joueur peu apprécié par le public.

Les différentes sources de revenus des joueurs de tennis

Comme nous venons d’en discuter brièvement, les sources de revenu d’un joueur de tennis sont plurielles. Les joueurs gagneront de l’argent en remportant et en avançant dans les tournois de l’association. D’ailleurs l’ATP a annoncé en 2023 les prizes money les plus importants jamais enregistrés. Avec une augmentation de 37.5 millions de dollars entre 2022 et 2023 avec un prize money de 217.9 millions de dollars pour les tournois de la saison 2023.

Les joueurs peuvent également enrichir leurs revenus avec des contrats publicitaires et des sponsors. Il n’est pas clair combien peuvent gagner les joueurs avec ce type de contrat, mais en 2019 les 5 joueurs les mieux payés ont gagné entre 106 et 27 millions de dollars.

Comment fonctionnent les prizes money ?

Les prizes money sont des primes que les joueurs gagnent en fonction de leur avancement dans un tournoi. Plus un joueur avance plus ils gagnent d’argent, mais aussi de points pour avancer dans le classement. Les pronostics des sites de paris sportifs et les chances de gagner un tournoi font également bouger la balance. Car elles peuvent révéler la popularité et les statistiques d’un joueur.

Le nombre de points varie en fonction du tournoi, un master 1000 rapportera 1000 points au gagnant, un master 500 rapportera 500 points au vainqueur, etc. Ces masters rapporteront également le plus d’argent. Les plus gros tournois peuvent avoir des primes allant jusqu’à plus de deux millions d’euros (c’est le cas de Roland Garros). Les tournois moins importants entre 300 000 et 26 000 euros (pour un master 250).

Les meilleurs joueurs au monde, ne se déplacent généralement pas pour les tournois en dessous des masters 500.

Les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes

Les prizes money en grands chelems sont aujourd’hui les mêmes pour les hommes que pour les femmes. L’inégalité entre les hommes et les femmes au tennis est pourtant loin d’être résolue. Les primes sont peut-être égales sur les grands chelems, mais le traitement des compétitions féminines ne leur permet pas de gagner autant que leurs homologues masculins. Les contrats publicitaires sont en effet beaucoup plus rares pour les femmes. Le traitement condescendant de la presse et de certains joueurs masculins y est certainement pour quelque chose.