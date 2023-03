Randonnées en vélo électrique : des idées de parcours en France !

Quelques idées de randonnée en vélo électrique

Vous avez un vélo électrique et vous avez envie d’en profiter en dehors de la ville ? Il y a de nombreuses randonnées en France qui valent largement le coup d’œil ! Entre l’île de Ré, les châteaux de la Loire, l’Ardèche, le Vercors, les étangs de Dombes dans l’Ain, les Landes ou encore le lac d’Annecy, voici donc quelques idées de randonnées à faire en vélo électrique pour profiter des beaux paysages de la campagne française !

L’île de Ré

Si l’on souhaite pleinement profiter de beaux paysages et de balades appréciables en vélo électrique, l’île de Ré est l’endroit parfait pour cela. Elle dispose en effet de plus de 100 km de pistes cyclables qui seront parfaites pour observer le littoral, les marais salants ou encore les ports colorés. On peut notamment laisser sa voiture sur le parking juste avant le pont et rejoindre l’île directement en vélo électrique. Pour un séjour de plusieurs jours, on pensera à emporter une seconde batterie pour vélos électriques afin de s’assurer de profiter de l’île sans interruption.

Les châteaux de la Loire

Autre lieu incontournable à visiter en France : les châteaux de la Loire. Une balade dans la vallée de la Loire est en effet une parfaite occasion de découvrir de superbes lieux du patrimoine français. On peut notamment décider de partir au départ de Blois et de passer par Chambord, Cheverny, Amboise ou encore Chaumont. Ce sont en effet au total plus de 400 km de chemins, pistes et routes que l’on peut découvrir pour profiter des châteaux de la Loire. Que l’on choisisse d’en profiter une journée, un week-end ou même une semaine, on ne manquera pas de lieux à visiter dans la vallée de la Loire.

L’Ardèche

Si l’on dispose d’un vélo électrique tout chemin ou d’un VTT électrique, l’Ardèche est aussi un endroit fabuleux à découvrir. La nature y est parfaitement préservée, ce qui permet de découvrir des sites uniques comme les gorges de Vallon Pont d’Arc, la reconstitution de la grotte Chauvet, mais aussi de nombreux villages pittoresques comme Balazuc, Labeaume ou encore Saint-Montan. La balade peut aussi être une belle occasion de s’arrêter au bord de l’eau des rivières pour une baignade et également profiter de la vue sur les falaises de calcaires. L’Ardèche ne manque donc pas de charme et peut-être l’endroit idéal pour une balade en vélo électrique.

Le Vercors

Le Vercors est aussi un endroit parfait pour celles et ceux qui disposent d’un VTT électrique. En effet, ce massif montagneux Préalpes est idéal pour choisir un sentier adapté à son niveau et à la difficulté souhaitées. De nombreux itinéraires balisés sont ainsi accessibles pour relier les différents villages du plateau ainsi que les Grandes Traversées du Vercors. C’est l’occasion de découvrir de très belles vues que l’on peut atteindre autrement qu’en vélo. Si l’on veut profiter de ce spectacle, il ne reste donc plus qu’à choisir un itinéraire adapté à ses envies pour aller découvrir le Vercors.

Les étangs de Dombes dans l’Ain

La région Auvergne-Rhône-Alpes offre de très beaux paysages également et les étangs de Dombes dans l’Ain sont parfaits pour apprécier la beauté de sa faune et de sa flore. Les cyclistes qui souhaitent parcourir un environnement sauvage apprécieront de découvrir les sentiers au bord de l’eau des étangs de Dombes. Ici aussi, la balade peut être personnalisée en fonction de ses envies puisque ce sont de nombreuses possibilités qui s’offrent à soi.

Les Landes

Si l’on souhaite profiter de la beauté des forêts de pins dans les Landes, on y trouve de nombreuses pistes cyclables. Que l’on souhaite explorer les terres ou rejoindre le bord de l’océan, on trouvera de très nombreux circuits accessibles avec certains plus plébiscités que d’autres durant la haute saison. En été, la balade en matinée sera parfaite pour profiter de l’air frais et du chant des oiseaux avant d’opter pour une baignade dans les vagues par exemple.

Le lac d’Annecy

Le lac d’Annecy est connu comme étant un site tout particulièrement agréable. Lors d’une balade en vélo électrique, on pourra pleinement profiter du site et de ses 42 km de chemin. Si le temps le permet, cela peut même être l’occasion de s’arrêter pour une baignade sur les points réservés aux nageurs.