Qui sera le prochain Président de la FFF ? Présentation des programmes des 3 candidats Michel Moulin, Frédéric Thiriez et Noël Le Graët

En marge de l’élection du prochain Président de la Fédération Française de Football prévu le samedi 13 mars, nous vous présentons les programmes des 3 candidats déclarés.

Malheureusement, Michel Moulin, Frédéric Thiriez et Noël Le Graët ne débattront pas directement entre eux devant les caméras. En revanche, Infosport+ propose aux 3 candidats un créneau de 30 minutes sur les antennes de la chaîne du groupe Canal+ avec Geoffroy Garétier présent en plateau plateau. Ce lundi 1er mars, c’est Michel Moulin qui a ouvert le bal. Frédéric Thiriez (5 mars) et le président sortant Noël Le Graët (8 mars) auront également 30 minutes pour présenter leurs idées et répondre à quelques questions.

Le programme de la liste présentée par Michel MOULIN

« Pour une rupture utile » à consulter au format PDF ici ou ci-dessous

Sa liste :

N°1 Président – Michel MOULIN

N°2 Vice-président délégué – Jean-Bernard FALCO

N°3 Secrétaire Générale – Jennifer MADIOT

N°4 Trésorier Général – François JACOB

N°5 – Bunyamin ERISOGLU

N°6 – Bernard SQUARCINI

N°7 – David DOUILLET

N°8 – Christine KELLY

N°9 – Mourade TAHRI

N°10 – Vanessa ORDONEZ DEL VALLE

N°11 – Moustapha BOUZBIBA

N°12 – Cédric GARNIER

Le programme de la liste présentée par Noël LE GRAËT

« Au coeur du jeu » à consulter au format PDF ici ou à lire ci-dessous

Sa liste :

N°1 Président – Noël LE GRAËT

N°2 Vice-présidente déléguée – Brigitte HENRIQUES

N°3 Secrétaire Générale – Laura GEORGES

N°4 Trésorier Général – Phillipe DIALLO

N°5 – Jean-Michel AULAS

N°6 – Eric BORGHINI

N°7 – Albert GEMMRICH

N°8 – Hélène SCHRUB

N°9 – Marc KELLER

N°10 – Philippe LAFRIQUE

N°11 – Pascal PARENT

N°12 – Jamel SANDJAK

Le programme de la liste présentée par M. Frédéric THIRIEZ

« Fédérons les énergies » à consulter au format PDF ici ou à lire ci-dessous

L’intégralité de la liste

N°1 Président – Frédéric THIRIEZ

N°2 Vice-président délégué – Basile BOLI

N°3 Secrétaire Générale – Isabelle SALAUN

N°4 Trésorier Général – Olivier SADRAN

N°5 – Jean-Pierre PAPIN

N°6 – Nicolas POTTIER

N°7 – Romain FERET

N°8 – Ophélie MEILLEROUX

N°9 – Pascal BOVIS

N°10 – Stéphan ISLIC

N°11 – Sébé COULIBALY

N°12 – Luc TREGUER

Le déroulement de l’Assemblée Fédérale Élective

L’Assemblée Fédérale élective du samedi 13 mars 2021 sera précédée d’une Assemblée Fédérale le vendredi 12 mars après-midi.

Afin d’encadrer au mieux le déroulement de l’Assemblée Fédérale, les principes suivants sont retenus.

Pour le Comité Exécutif :

Chaque liste candidate dispose de 10 minutes chronométrées pour présenter son programme (s’il s’agit d’une AG physique, chaque liste s’exprimera au pupitre / s’il s’agit d’une AG à distance, chaque liste, ou a minima chaque tête de liste selon les contraintes sanitaires, aura la possibilité de s’exprimer, par visioconférence, depuis le siège de la FFF, d’où sera pilotée l’AG à distance) ;

L’ordre de passage de chaque tête de liste est déterminé par tirage au sort, qui sera effectué par un membre de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales ;

Si un deuxième tour a lieu, il n’y a pas d’interruption de séance.

Pour la Haute Autorité :

Chaque candidat dispose d’un temps de parole de deux minutes au maximum pour se présenter brièvement (s’il s’agit d’une AG physique, chaque candidat s’exprimera au pupitre / s’il s’agit d’une AG à distance, chaque candidat s’exprimera par visioconférence depuis son domicile) ;

Le vote se fait collège par collège mais les résultats complets des votes ne sont donnés qu’à la fin, après le passage de la totalité des candidats.

Élection du Comité Exécutif et du Président de la FFF :

Le Comité Exécutif de la FFF se compose de 12 membres dont au minimum 3 femmes, auxquels il faut ajouter 2 membres de droit : le Président de la LFP et le Président de la LFA.

Quatre membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, sont chargés des fonctions exécutives essentielles : Président, Vice-président délégué, Secrétaire Général et Trésorier Général.

L’élection se fait, par vote secret, dans les conditions suivantes :

les membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, sont élus, pour une durée de quatre ans, au scrutin de liste bloquée ;

si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il lui est attribué l’intégralité des sièges ;

si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel ne sont maintenues que les deux listes ayant obtenu le plus de suffrages exprimés à l’issue du premier tour ;

la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce second tour se voit attribuer l’intégralité des sièges.

Le Président de la FFF est le Président du Comité Exécutif. Il est le candidat s’étant présenté en qualité de tête de liste de celle élue par l’Assemblée Fédérale.