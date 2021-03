-386 millions de dollars de pertes pour la Formule 1 en 2020

La semaine dernière, Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, a dévoilé les résultats financiers de la saison 2020.

Dans le détail, Formule One a généré un chiffre d’affaire de 1,145 milliard de dollars. Des revenus en baisse de 43% par rapport à 2019 (et le record de 2 milliards $) qui s’expliquent évidemment par la crise sanitaire de la COVID-19 entraînant un nouveau calendrier avec 3 GP en moins que prévu. Des courses disputées à huis clos pour la très grande majorité privant la F1 de revenus ticketing et hospitalités.

La principale source de revenu de la F1 reste les droits TV en 2020 avec 55% (contre 38% en 2019), devant le sponsoring/publicité (17%) et les droits payés par les circuits (12%).

Lors de cette saison atypique, la F1 a distribué un total de 711 millions de dollars aux 10 écuries.