Garmin devient le Chronométreur officiel du Marathon de Paris 2023

Pour la 46e édition du Schneider Electric Marathon de Paris, la société Garmin, spécialisée dans les montres connectées de sport, sera le chronométreur officiel de la course.

La marque profitera de cet événement pour promouvoir deux nouveaux modèles de montre, la Forerunner 265 et la Forerunner 965. Ainsi, plusieurs activations organisées avant et pendant la course auront lieu.

Garmin disposera également d’un stand sur La Run Expérience où les deux modèles de montre seront à vendre. Comptez 499,99€ pour la Forerunner 265 et 649,99€ pour la Forerunner 965.

« Cela faisait déjà un moment que nous songions à supporter un grand événement de running en France. » explique Éric Bernard, directeur général de Garmin France Benelux, dans un communiqué. « Le Schneider Electric Marathon de Paris nous offre une très belle visibilité et nous permet d’adresser une audience très large. Sa taille et sa notoriété internationale, couplées à sa situation géographique idéale, le rendent unique et incontournable. »

