La Poste nouveau Supporteur Officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, un timbre bientôt dévoilé

Ce matin, le Groupe La Poste a officialisé la signature d’un partenariat avec Paris 2024. Un timbre des Jeux Olympiques sera notamment mis en circulation.

Dans le cadre de cet accord, La Poste ainsi que Geopost, réseau international de livraison de colis, obtiennent le statut de « Supporteur Officiel » des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Outre le timbre officiel Paris 2024, La Poste installera également un bureau dan le village des athlètes. Comme nous le précise La Poste, Le timbre sera mis en vente courant 2024. Un objet de collection de plus après les pièces de monnaie lancées en 2021.

« 1924, nous y étions. 2024, nous y serons. Il faut d’ailleurs se rappeler que le premier marathonien de l’histoire était un postier : Philippidès. C’est lui qui a apporté la nouvelle de la victoire d’Athènes contre les Perses après avoir parcouru 42 kilomètres » rappelle Philippe Wahl, président–directeur général du groupe La Poste, dans un communiqué. « En tant que supporteur officiel de Paris 2024, nous allons faire vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 partout sur le territoire, en proximité de millions de femmes et d’hommes en France, avec la fierté que cet événement planétaire ait lieu à Paris et en France. La Poste et Geopost sont des supporteurs qui vont aider Paris 2024 à rayonner sur le territoire ».

Voici un des timbres Paris 1924

Outre les timbres Paris 1924, La Poste a également émis des timbres pour les JO d’hiver d’Alberville 92, pour la Coupe du Monde de football 1998 ou encore pour l’UEFA Euro 2016.

