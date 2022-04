Revue de NBA Top Shot pour les novices

Le 21e siècle est une époque où non seulement les choses matérielles, mais aussi les choses absolument abstraites peuvent avoir de la valeur. Par exemple, les meilleurs moments des matchs de basket de la NBA sont déjà vendus aujourd’hui à des prix allant de quelques dollars à des centaines de milliers.

Aujourd’hui, nous voulons parler d’un projet extrêmement intéressant appelé NBA Top Shot. Ce projet intéressera avant tout les investisseurs, les collectionneurs, les passionnés de nouvelles technologies et les sportifs. Cela s’est avéré être l’examen le plus complet, où nous parlerons de l’historique du projet, des types de cartes, des défis, comment vous pouvez gagner de l’argent ici, comment analyser le marché, et montrerons également des sites qui seront utiles lorsque vous travaillez avec le projet. Et, bien sûr, nous vous montrerons comment réapprovisionner votre compte de la manière la plus rentable et comment gagner de l’argent.

Qu’est-ce que NBA Top Shot ?

Il s’agit d’une plate-forme qui publie les faits saillants de la NBA sous forme de NFT pouvant être collectés et échangés.

Nous avons tous regardé des films américains mettant en vedette des cartes de baseball rares valant une fortune. Voici le NBA Top Shot – c’est quelque chose de similaire, seulement au lieu de cartes physiques à l’image des joueurs de baseball, nous avons ici des « cartes » multimédia avec des enregistrements vidéo des faits saillants des matchs de la NBA.

« Après tout, je peux télécharger n’importe quel nombre de moments gratuitement, pourquoi devrais-je payer de l’argent pour cela. » Et tout le tour est que le moment a été symbolisé, et seul ce moment symbolisé a de la valeur. La valeur réside précisément dans la croyance des gens en elle. La valeur n’est pas la vidéo elle-même avec le moment. Maintenant, ce n’est qu’une copie, et l’original est le jeton avec cette vidéo. Et sa propriété est confirmée par un enregistrement dans la blockchain. Il en va de même, par exemple, avec des peintures originales. « Black Square » ou « Mona Lisa », je pense que beaucoup d’artistes peuvent faire semblant. Mais ces contrefaçons n’auront aucune valeur, quelle que soit la qualité de leur fabrication. Tout simplement parce qu’ils ne sont pas authentiques. C’est-à-dire que la valeur de l’image est donnée par une certaine histoire et le nom de l’artiste. C’est sa singularité. Elle n’est pas matérielle.

Les réflexions sur ce sujet sont bien servies dans le roman de Pelevin « iPhuck 10 ». Il a décrit NFT dans son livre.

Tous ces musées n’existent que parce que les anciens objets culturels sont étroitement soudés à leur support physique. Atavisme, bien sûr. Un jour ce sera réglé. Tout ce qui a une valeur culturelle peut être affiché dans un code, car la culture elle-même n’est aussi qu’un code.

Historique du projet

Tout d’abord, nous voulons indiquer pourquoi exactement les moments NBA Top Shot ont le droit d’être des originaux ? Pourquoi, par exemple, une équipe de programmeurs de Paris ne peut pas créer sa propre blockchain, à laquelle elle lierait des moments de matchs NBA ? Techniquement, ils peuvent le mettre en œuvre – nous sommes sûrs qu’il y a beaucoup de gars talentueux là-bas. Mais ils n’ont pas le droit de vendre des moments de la NBA. Et le NBA Top Shot a un tel droit, puisque le développeur du projet Dapper Labs a reçu une licence spéciale de la NBA pour cela.

Dapper Labs est connu pour le célèbre jeu CryptoKitties. En fait, ils ont déjà créé une plate-forme NFT en 2017, anticipant le temps.

NBA Top Shot est implémenté sur la blockchain FLOW. Blockchain a des caractéristiques uniques et son propre jeton du même nom. Au moment de la publication de l’article, le jeton Flow est à la 52e place en termes de capitalisation parmi toutes les crypto-monnaies mondiales. Sa capitalisation au moment de la publication est d’environ 2,5 milliards de dollars.

Le projet NBA Top Shot a été lancé en octobre 2020 et est toujours en mode test BETA. Pendant ce temps, la « bulle » observée en février 2021 a déjà réussi à gonfler et à éclater sur la salle des marchés du projet

Il est probable que l’achèvement des tests BETA et la sortie de la version finale du projet puissent provoquer une telle vague de croissance. Après tout, une campagne publicitaire massive commencera, qui attirera de nombreux nouveaux utilisateurs vers le projet qui sont prêts à acheter les cartes précieuses. Oui, et les problèmes techniques seront débogués et optimisés, ce qui réduira le nombre de conversations sur l’arnaque (après tout, de telles conversations surviennent en raison de difficultés liées à l’inscription, au retrait, au site instable et à d’autres problèmes qui exaspèrent aujourd’hui de nombreux utilisateurs de la plate-forme ).

Comment tout est arrangé ici ?

Types de moments

NBA Top Shot a 4 types de cartes (j’appellerai « moments » « cartes » car cela semble plus descriptif à mon avis) :

Commun – les cartes les moins chères et les plus courantes. À leur tour, ils peuvent être illimités (la catégorie la plus basse, marquée par « cc » – compte en circulation) et limités (marqués par « le » – édition limitée). Les prix des cartes de ce type commencent à 5 $ chacune. Cependant, même les cartes de cette catégorie peuvent être chères – le dunk en édition limitée de LeBron James ne peut pas être acheté pour moins de 16 999 $, par exemple. Rares – cartes rares. Toutes les cartes de la catégorie Rare sont en édition limitée et sont émises en quantités de 499 à 4 999 pièces (bien qu’il y ait des exceptions). Les moments dans cette catégorie commencent à 105 $ et vont jusqu’à 36 950 $ chacun. Légendaire – moments légendaires. La circulation de ces cartes se mesure en dizaines. Les prix des moments légendaires commencent à environ 780 $ et montent jusqu’à 250 000 $ pour les moments NBA Top Shot les plus chers. Les cartes ultimes sont si rares qu’elles ne sont même pas encore sorties. Les moments de cette catégorie sont censés être mis aux enchères et divisés en 2 types – « Platinum Ice », qui sort en un tirage de seulement 3 cartes, et « Genesis », qui est produit en un seul exemplaire ! Il est effrayant de deviner combien coûteront ces cartes. Je soupçonne que le coût de ces cartes pourrait bien se chiffrer en millions de dollars.

Aperçu de la carte

En quoi consiste une carte moment ?

La carte contient :

l’instant même,

Nom de joueur,

type de moment (trois points, dunk, bloc, etc.),

série de sorties,

nom du set (basique, Cool Cats, étoiles montantes, etc.),

catégorie de carte,

son numéro de série

surnom du propriétaire,

le prix (s’il est à vendre),

date du match,

score final,

statistiques de base.

La carte contient une brève description du moment en anglais et des informations sur le joueur – âge, date et lieu de naissance, taille, poids, numéro de maillot.

Comment acheter des instants ?

Les moments peuvent être achetés de deux manières : en achetant un pack ou sur le marché secondaire (sur la place de marché de la plateforme). Il est beaucoup plus rentable d’acheter des packs, mais ils ne sont mis en vente que quelques fois par mois et ils sont instantanément épuisés. Ceci malgré le fait que dans une main, ils ne donnent généralement pas plus d’un paquet. Les ventes de nouvelles versions de packs sont appelées gouttes.

Comment fonctionne un drop pack?

La plateforme annonce le drop pack, la notification arrive sur votre mail (en plus, mieux vaut s’abonner aux différents réseaux sociaux dédiés au NBA Top Shot – pour ne pas le rater).ÀA l’heure convenue, le bouton « Rejoindre » apparaîtra sur le site à côté de l’image du nouveau pack. Appuyez dessus et rejoignez le mouvement. Le système nous met dans une file d’attente. Puis nous sommes surpris de notre place dans la file d’attente. Nous faisons la queue et effectuons un paiement à partir du portefeuille Dapper (nous en reparlerons plus tard). Parfois, vous devez faire la queue pendant plusieurs heures et il se peut qu’il vous parvienne tard dans la nuit. Eh bien, beaucoup en général, souvent, ne reçoivent pas de packs, car il y a généralement beaucoup plus de personnes qui veulent les acheter que de packs sont abandonnés.

Quels sont les packs ?

Les ensembles de packs diffèrent par le prix, la circulation, le nombre de moments rares et légendaires. Le plus courant et le moins cher est le jeu de base. Coûte 9 $ et contient 3 moments communs. Il existe un ensemble « Cool Cats » qui coûte 14 $ et contient 4 moments de l’ensemble de base et un moment de l’ensemble Cool Cats.

Les plus chers vont jusqu’à 999 $ par paquet. Ces packs contiennent 6 Moments de base, 3 Moments rares et 1 Moment légendaire.

Seuls les utilisateurs ayant rempli certaines conditions sont autorisés à déposer de tels packs « élite ». Par exemple, pour entrer dans la file d’attente, vous devez avoir un certain nombre de cartes d’une certaine catégorie. Ceci, à son tour, donne de la valeur aux cartes, car cela les rend très demandées. Lorsqu’il y a une baisse des conditions d’admission, les prix des cartes sur le marché peuvent augmenter à mesure que les conditions créent une demande.

Défis

Afin de faire revivre en quelque sorte les collectionneurs et donner une valeur supplémentaire aux cartes, la plateforme organise régulièrement des défis. Ils consistent dans le fait que vous êtes invité à collecter un ensemble de certains points. Et si vous les collectionnez, vous recevrez un prix. Habituellement, le prix est une carte de valeur.

Les cartes que les utilisateurs se voient proposer de collecter lors des défis montent en flèche. Puisque les défis augmentent la demande pour eux. Mais lorsque le défi se termine, le prix baisse.

Le défi est considéré comme terminé si à l’heure convenue (il y a un compte à rebours), vous avez collecté l’ensemble des points offerts par la plateforme.

Marché

Les moments peuvent être achetés et vendus sur le marché.

Pour mettre une carte en vente, vous devez cliquer sur le bouton « Placer en vente » sur la carte avec le moment et définir votre prix. La plateforme prélève 5 % sur chaque vente de cartes.

Cliquez sur « Placer en vente », puis confirmez le placement de la carte en vente dans le portefeuille Dapper, où le système vous transférera.

Eh bien, pour acheter une carte, vous devez choisir celle que vous aimez sur le marché et la payer.

Comment gagner de l’argent sur NBA Top Shot?

Comme sur n’importe quel marché, vous pouvez gagner de l’argent sur le marché NBA Top Shot.

Il existe 2 façons principales de gagner de l’argent sur NBA Top Shot:

Participez aux largages de packs. Le principal avantage de cette méthode est son gagnant-gagnant (du moins jusqu’à présent). Autrement dit, si vous parvenez à arracher un pack, vous en vendrez des moments plusieurs fois plus chers, avec une probabilité de près d100 %0%. Cependant, cette méthode présente également un inconvénient important. Vous dépendez des gouttes et ne pouvez pas utiliser une grande quantité de fonds. Vous ne pouvez pas évoluer. Les packs ne tombent que quelques fois par mois, un pack dans une main, et en raison des longues files d’attente, il n’y en a souvent pas assez pour tout le monde. Eh bien, si vous avez la chance de remporter l’un des packs coûteux, un tel achat vous rapportera immédiatement un solide jackpot. Mais l’achat d’un pack de base rapporte généralement quelques dizaines de dollars de profit. C’est aussi bien, bien sûr, mais vous ne pouvez pas appeler cela un revenu stable. Négociez sur le marché. Avec cette méthode, c’est l’inverse. Vous pouvez déposer autant d’argent ici que vous le souhaitez, mais contrairement aux gouttes, il est beaucoup plus difficile d’obtenir un profit ici. Vous devez comprendre le marché. Je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à démarrer plus rapidement.

Comment comprendre le marché NBA Top Shot

De toute évidence, lorsque vous échangez des cartes avec des joueurs de basket-ball, il serait bien de comprendre à quoi ressemble chaque joueur de basket-ball.

Afin d’évaluer le sang-froid des basketteurs actuels, vous pouvez utiliser le tableau avec les performances actuelles des joueurs.

Il est souhaitable de se souvenir des 20-30 premières positions. Surtout les dix premiers. Bien sûr, la fraîcheur n’est pas déterminée uniquement par le nombre de points. Certes, il y a des joueurs moyens en NBA en termes de jeu, mais des maîtres en termes de choc. J’admets que de tels camarades peuvent être valorisés plus que d’autres paysans moyens en raison de leur image médiatique.

Les joueurs ont été traités. Si on fait une analogie avec la bourse, alors l’étude des acteurs est une analyse fondamentale. Mais l’analyse fondamentale seule n’est pas suffisante pour un trading réussi. Nous avons également besoin d’une analyse technique. Où puis-je trouver des graphiques des variations de prix à un moment ou à un autre ?

La première option est de regarder les graphiques sur Evaluate.Market, la seconde est de regarder les graphiques sur addmorefunds.com.

Evaluate.Market est un site vers lequel se trouve un lien à partir de chaque fiche consultée sur la place de marché. Cela ressemble au propre développement de la plate-forme, cependant, lorsque vous cliquez sur le lien, NBA Top Shot avertit qu’Evaluate.Market est une ressource tierce dont ils ne sont pas responsables. Ici, nous pouvons voir diverses informations techniques sur le moment. Vous pouvez voir la capitalisation boursière du moment, basée sur la valeur minimale de la carte en ce moment.

Vous pouvez consulter les graphiques sur addmorefunds.com. Il s’agit également d’une ressource tierce, mais contrairement à Evaluate.Market, je n’ai pas vu de liens vers celle-ci dans le NBA Top Shot. Ici les graphiques sont plus lisibles. Ils ressemblent à des bourses, avec des bougies – tout est conforme au canon.

Vous pouvez filtrer et trier les moments de toutes les manières possibles – il est pratique de les sélectionner en fonction de critères. Il s’agit essentiellement d’un écran NBA Top Shot Moment. Il ne reste plus qu’à proposer une méthodologie de sélection. Eh bien, et payez également pour l’accès à la fonctionnalité, puisque le service est payant.

Qu’est-ce qui affecte le prix des moments ?

De nombreux facteurs influencent le prix d’un moment :

Rareté de la carte (dépend de la catégorie, de la circulation, de l’ensemble),

Contexte de l’actualité autour du joueur (blessures, succès, événements divers),

Défis,

Conditions d’admission aux packs du site lui-même et de nombreux autres facteurs.

L’un des facteurs les plus importants est le numéro de série. Je veux vous en dire un peu plus à ce sujet.

Même les cartes régulières illimitées avec des numéros de série de 1 à 100 coûtent des centaines de dollars. Et avec des nombres de 1 à 10, ils pourraient bien coûter des milliers de dollars.

Ceci doit être pris en compte. La carte avec le numéro sous lequel joue le basketteur est particulièrement appréciée. Avec le numéro représenté sur son maillot – le soi-disant numéro de maillot. Une telle carte a automatiquement un numéro de série bleu sur le marché, indiquant qu’elle correspond au numéro de maillot du joueur. Même les cartes les plus courantes avec un tel numéro de série coûtent de un à plusieurs milliers de dollars.

Un autre facteur qui peut affecter le prix est les icônes de la plateforme. Certains moments NBA Top Shot reçoivent des badges qui signifient quelque chose et font en sorte que le moment se démarque des autres. Par exemple, un badge indiquant qu’il s’agit du premier moment de joueur publié sur Top Shot.

Réapprovisionnement du solde

Le solde dans NBA Top Shot est lié au portefeuille Dapper. En conséquence, pour reconstituer le solde de NBA Top Shot, vous devez reconstituer le portefeuille Dapper.

Nous survolons le cercle représentant notre avatar dans le coin supérieur droit. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur « Dapper Balance ». Nous arrivons à la page d’autorisation dans Dapper. Si vous vous êtes inscrit à NBA Top Shot, vous avez déjà un compte Dapper. Choisissez une méthode d’autorisation. Nous confirmons l’entrée avec le code du SMS. Entrez le montant requis dans le champ, cochez la case si vous êtes d’accord avec les conditions, puis cliquez sur « Ajouter des fonds ». Vous pouvez recharger avec une carte. S’il y a une crypte, il vaut mieux reconstituer avec une crypte. Mettez une coche devant « ETH, BTC ou autres crypto-monnaies » et cliquez sur « Payer avec Crypto ». Choisissez-la crypto avec laquelle vous payez. Une page avec une adresse dynamique et un montant de recharge s’ouvrira. Pour éviter de perdre des fonds, ne fermez pas cette page tant que les fonds n’ont pas été reçus par Dapper. Vous devez maintenant transférer le montant spécifié à l’adresse indiquée. L’adresse est copiée avec un mot supplémentaire « bitcoincash : » au début – il doit être supprimé lors de la spécification de l’adresse du destinataire. Le montant envoyé doit également être modifié – à ce qui est indiqué, vous devez ajouter le montant de la commission en Bitcoin Cash. Après avoir envoyé les fonds, après 3 minutes, un message apparaîtra sur la page avec une adresse dynamique indiquant que le système a détecté le transfert, mais vous devez attendre la confirmation du réseau. Après un certain temps (environ 10 minutes), la confirmation du réseau passe. Félicitations, le solde a été reconstitué

Conclusion

NBA Top Shot est un projet assez intéressant. Pas étonnant qu’il soit désormais dans le TOP 20 en termes de volumes d’échanges mensuels parmi les plateformes pour les collectionneurs NFT.

Ces volumes peuvent être consultés sur le site Web de CryptoSlam.

En général, le sujet des moments de vente semble très prometteur. Imaginez combien de moments mémorables spéciaux dans l’histoire de l’humanité. Dans l’histoire du sport, notamment. Prenez, par exemple, le fameux moment où, en 1986, Diego Maradona a marqué le ballon de la main contre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde.

Imaginez combien cela pourrait coûter s’il était symbolisé ! ! Je suis sûr que nous parlerons de dizaines voire de centaines de millions de dollars (enfin, cela dépend du tirage qu’ils vont libérer).

En général, les moments peuvent être diffusés non seulement par les producteurs de contenu sportif, mais également par les producteurs de tout autre contenu populaire – des chefs-d’œuvre cinématographiques à PornHub. Il y a aussi suffisamment de moments intéressants. Je pense que les fans apprécieraient.

Dapper Labs a déjà annoncé son prochain projet, où au lieu de moments NBA, il y aura des moments de stars de l’UFC. En regardant le succès de NBA Top Shot, avec un degré de probabilité élevé, nous pouvons supposer que le nouveau projet attend un succès similaire.

De plus, le succès de NBA Top Shot a provoqué l’émergence de projets de format similaire chez d’autres développeurs. Par exemple, Animoca Brands a déjà lancé MotoGP Ignition, un jeu de collection très évocateur de NBA Top Shot. Soit dit en passant, ce jeu est également implémenté sur la blockchain FLOW.