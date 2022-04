La Ligue de Football Professionnel et l’ANJ lancent la campagne « Parier sans clasher » à destination des parieurs harceleurs

Ce matin, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé la campagne « Parier sans clasher » en association avec l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

Depuis quelques années, de nombreux sportifs professionnels dénoncent publiquement le harcèlement et la haine qu’ils subissent sur les réseaux sociaux de la part de parieurs frustrés à la suite d’un pari perdu.

Pour protéger les acteurs du foot français (joueurs, entraîneurs et arbitres) la Ligue de Football Professionnel s’est associée à l’Autorité Nationale des Jeux afin de sensibiliser les amateurs de football et de paris sportifs à ce fléau.

Dans un film conçu par l’agence Mutant, la campagne #ParierSansClasher rappelle qu’il y a un humain derrière le maillot et que les insultes envoyées derrière un écran ont des conséquences réelles pour les joueurs, entraîneurs et arbitres.

Un spot qui met en scène des séquences de match de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT façon « l’homme invisible ». En commentaires, les actions sont décrites avec un vocabulaire issu des paris sportifs.

Pour rappel, ce sont surtout des joueurs et joueuses de tennis (Alizé Cornet, Caroline Garcia, Gaël Monfils, Greg Barrere,…) qui alertent publiquement, depuis plusieurs années, sur les insultes reçues de la part de parieurs.

Qu’on m’insulte après un match ok pas de problème j’ai l’habitude mais insulter ma copine les parieurs deviennent de plus en plus débile ! Ps: après toutes vos menaces on vous attend toujours bande de blaireaux ! pic.twitter.com/ibp1UHwRix

— Gregoire Barrere (@GregBarrere) October 8, 2019