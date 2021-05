Roland-Garros 2021 – Amazon Prime Video dévoile un nouveau clip 2021 du titre « Hello » avec Martin Solveig et Stan Wawrinka

Nouveau diffuseur officiel de Roland-Garros, Prime Vidéo met les petits plats dans les grands pour assurer la promotion de son offre payante et recruter de nouveaux abonnés pour l’édition 2021 qui débute dimanche 30 mai.

Pour marquer le coup et célébrer comme il se doit l’arrivée de certains matchs du tournoi sur sa plateforme de streaming, Amazon a décidé de produire une nouvelle version du clip musical « Hello » de Martin Solveig sorti en 2010 et tourné à l’époque sur le court Philippe Chatrier avec Bob Sinclar.

Stan Wawrinka défie Martin Solveig

Pour cette nouvelle version 2021 du titre « Hello » repensé par HEREZIE, Amazon et le célèbre DJ ont fait appel à un casting XXL composé de Stan Wawrinka, Bob Sinclar (spectateur), McFly & Carlito (arbitres), Lucas Pouille (dans son rôle de tennisman) ou encore Thibault le Rol (animateur et journaliste de Prime Video pour Roland Garros).

Un clip tourné de nuit qui permet de promouvoir les sessions nocturnes qui seront diffusées en exclusivité sur Prime Video. Ajoutons qu’Amazon a également pris soin de mettre également en scène, de manière habile, son assistant vocal Alexa.

Après sa défaite face au DJ star et passionné de tennis Bob Sinclar dans la vidéo originale (à revoir en fin d’article), Martin revient à Roland Garros pour la première « session de soirée ». Cette fois-ci, il affronte l’un des meilleurs joueurs au monde: Stan Wawrinka dans un nouveau thriller léger en 3 sets.

En parallèle à ce nouveau clip qui devrait rapidement faire le tour du monde, un hashtag challenge #WINLIKEMARTIN est lancé sur TikTok invitant les internautes à reproduire l’une des danses de la victoire de Martin présente dans le clip.

« Le sport est un élément, une partie de notre offre Prime Video. Roland-Garros est un évènement important en France et pour les français. Peu de pays ont leur Grand Chelem, la France en est un, c’est un évènement unique. » nous a précisé Alex Green, Directeur Europe des Sports de Prime Video, dans une interview. « Prime continue de grossir en France et Roland Garros va nous aider dans notre conquête de nouveaux membres. »

Un clip dont la sortie a été « teasé » depuis quelques jours par Prime Video et les principaux intéressés sur les réseaux sociaux.

https://twitter.com/PrimeVideoFR/status/1397190366072279044

Le clip Hello de 2010