Roland-Garros 2021 : Quel dispositif pour France Télévisions (France, 2, France 3 et France 4)

A partir de dimanche 30 mai, France Télévisions diffusera Roland-Garros 2021 en clair et mobilisera trois de ses chaînes avec France 2, France 3 et France 4.

Pour la période 2021-2023, Roland-Garros entre dans un nouveau cycle de droits TV en France avec le duo « gratuit-payant » France Télévisions et Prime Vidéo. Si la plateforme d’Amazon s’est offerte les sessions de nuit (nouveauté) et les matchs du court Simonne-Mathieu et a multiplié les initiatives marketing ces derniers jours, France Télévisions renforce d’une certaine façon sa couverture avec une diffusion des matchs dès 11h et dès la première semaine du tournoi contre 15H sur le cycle précédent.

Quels journalistes et consultants ?

Cette année, France Télévisions fera une nouvelle appel à Laurent Luyat pour rythmer la retransmission du tournoi depuis la terrasse du court Philippe-Chatrier. Les commentaires seront assurés par Fabien Lévêque, Matthieu Lartot, Benoît Durand et Inès Lagdiri. Pour les accompagner, les consultants seront Mary Pierce, Michaël Llodra, Justine Henin, Sébastien Grosjean et Julien Benneteau, nouveau venu sur France TV. Nelson Monfort et Cécile Grès seront, quant à eux, au bord des courts pour recueillir les réactions des joueurs et des joueuses.

En parallèle à la diffusion des matchs en direct, France 3 diffusera chaque jour à 20h45 Tout le Sport présenté par Marie Mamère depuis le stade suivi du Journal de Roland-Garros pour revoir les plus beaux moments de la journée. Stade 2, présenté par Laurent Luyat et Matthieu Lartot, sera diffusé les dimanches sur France 3 à partir de 20h05.

Les horaires de Roland-Garros 2021 sur France TV

Notons que France Télévisions assurera la diffusion du court Philippe-Chatrier en images UHD/4K pendant toute la quinzaine du tournoi. Ceux-ci pourront par ailleurs bénéficier lors de la première semaine du son d’ambiance du court, sans commentaires, pour une meilleure immersion. Ces images seront disponibles sur la TNT (à Paris, Toulouse et Nantes), sur la plateforme Fransat ainsi que sur les box compatibles de Bouygues. La Réalité Augmentée Mobile Broadcast (JPTECH) permettra également d’enrichir l’expérience du téléspectateur avec des tests autour de la diffusion live en conditions réelles de séquences de réalité augmentée, jusque-là réservée aux plateaux de télévision.

Et pour suivre le match que vous souhaitez détenu par France TV, une offre digitale est disponible sur l’application France TV sport comme depuis de nombreuses années. Les matchs seront commentées par Thierry Tazé-Bernard, Xavier Richard, Apolline Merle, Constance Sénac de Monsembernard, Marine Partaud et Stéphane Houdet.

Sur Instagram, différents contenus seront proposés et notamment ceux de Constance Sénac de Monsembernard (« Jeu, set et maths ! »), qui incarnera La stat du jour (décryptage résultats, etc.).