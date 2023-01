Le programme TV de beIN SPORTS et du Groupe TF1 pour le Championnat du Monde de Handball 2023 (11 au 29 janvier)

Le Mondial IHF 2023 de handball masculin commence ce mercredi 11 janvier et beIN SPORTS a dévoilé sa programmation. La chaîne diffusera la compétition en intégralité.

Organisé en Pologne et en Suède, le Championnat du monde de handball se tiendra du 11 au 29 janvier 2023 et sera diffusé en intégralité sur beIN Sports. 6 ans après le dernier sacre de l’équipe de France, les hommes de Guillaume Gille tenteront d’ajouter une septième étoile à leur palmarès. Pour couvrir l’évènement, la chaîne met en place un dispositif spécifique pour être au plus près du mondial.

La journaliste Mary Patrux présentera chaque affiche des Bleus et sera accompagnée de Daniel Narcisse et Thierry Omeyer. Thomas Ferro Villechaize ainsi que François-Xavier Houlet commenteront les rencontres. Le duo Xavier Hammel et Dominique Verdon seront également sur place pour commenter les matchs du mondial. Enfin, Renan Chedotal sera l’envoyé spécial chargé de suivre l’équipe de France durant le tournoi. Notons également que beIN SPORTS sera la seule chaîne à retransmettre la totalité des matchs des Bleus.

Pour celles et ceux qui ne sont pas abonné à beIN, certains matchs du Championnat du Monde seront à suivre en clair sur TFX et éventuellement TF1. TFX diffusera ce soir le match entre la France et la Pologne. Aux commentaires, vous retrouverez Grégoire Margotton et Philippe Gardent.

La programmation complète sur beIN SPORTS

FRANCE-POLOGNE mercredi 11 janvier à 21h00 sur beIN SPORTS 1

ARABIE SAOUDITE-SLOVENIE jeudi 12 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS 1

ESPAGNE-MONTENEGRO jeudi 12 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS 1

CHILI-IRAN jeudi 12 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 4

CAP VERT-URUGUAY jeudi 12 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 5

SUEDE-BRESIL jeudi 12 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 4

ISLANDE-PORTUGAL jeudi 12 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 5

HONGRIE-COREE DU SUD jeudi 12 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 6

ARGENTINE-PAYS-BAS vendredi 13 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS 3

ALLEMAGNE-QATAR vendredi 13 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 4

CROATIE-EGYPTE vendredi 13 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 4

MAROC-ETATS UNIS vendredi 13 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 6

NORVEGE-MACEDOINE DU NORD vendredi 13 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 6

BAHREIN-TUNISIE vendredi 13 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 7

SERBIE-ALGERIE vendredi 13 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 7

DANEMARK-BELGIQUE vendredi 13 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 8

FRANCE-ARABIE SAOUDITE samedi 14 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS 1

POLOGNE-SLOVENIE samedi 14 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS 1

BRESIL-URUGUAY samedi 14 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 6

ISLANDE-HONGRIE samedi 14 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 6

PORTUGAL-COREE DU SUD samedi 4 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 8

ESPAGNE-CHILI samedi 14 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 8

MONTENEGRO-IRAN samedi 14 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 9

SUEDE-CAP VERT samedi 14 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 9

ALLEMAGNE-SERBIE dimanche 15 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS 2

NORVEGE-ARGENTINE dimanche 15 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS 2

MACEDOINE DU NORD-PAYS-BAS dimanche 15 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 4

QATAR-ALGERIE dimanche 15 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 4

CROATIE-ETATS UNIS dimanche 15 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 5

EGYPTE-MAROC dimanche 15 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 6

DANEMARK-BAHREIN dimanche 15 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 6

BELGIQUE-TUNISIE dimanche 15 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 7

SLOVENIE-FRANCE lundi 16 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS 1

POLOGNE-ARABIE SAOUDITE lundi 16 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS 1

MONTENEGRO-CHILI lundi 16 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 4

PORTUGAL-HONGRIE lundi 16 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 4

BRESIL-CAP VERT lundi 16 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 5

IRAN-ESPAGNE lundi 16 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 5

COREE DU SUD-ISLANDE lundi 16 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 6

URUGUAY-SUEDE lundi 16 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 6

MACEDOINE DU NORD-ARGENTINE mardi 17 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS 1

PAYS BAS-NORVEGE mardi 17 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS 1

ALGERIE-ALLEMAGNE mardi 17 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 4

TUNISIE-DANEMARK mardi 17 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 4

EGYPTE-ETATS UNIS mardi 17 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 5

QATAR-SERBIE mardi 17 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 5

BELGIQUE-BAHREIN mardi 17 janvier à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 6

CROATIE-MAROC mardi 17 janvier à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 6

À lire aussi