Rugby – Decathlon et Canterbury s’associent pour une collaboration en co-branding

En fin de semaine dernière, Decathlon a annoncé une collaboration avec la marque Canterbury. Dès cet été, ce rapprochement donne naissance à une gamme de produits co-brandés.

Avec « Canterbury by Decathlon », l’enseigne proposera notamment des ballons, protections et accessoires.

« Nous sommes ravis de pouvoir associer Decathlon à l’une des marques les plus emblématiques du rugby » explique William Lanigan, Decathlon Sports Leader Team Sports, dans un communiqué. « Combiner la notoriété de Canterbury avec d’excellents produits techniques et accessibles est une bonne nouvelle pour les joueurs de rugby partout dans le monde. Nous sommes fiers de ce partenariat et pensons qu’il sera bon pour le sport et mutuellement bénéfique pour les deux entreprises »

« Nous sommes ravis de nous associer à Decathlon ; cela change la donne à la fois pour nos marques et, surtout, pour les fans et les joueurs de rugby. L’engagement de Decathlon en faveur de la qualité et de l’accessibilité s’aligne parfaitement avec notre mission de servir la communauté du rugby. Ce partenariat témoigne de notre engagement commun envers le sport et nous sommes enthousiastes au regard de l’impact positif qu’il aura » ajoute Luke Doddrell, SVP Global Canterbury.