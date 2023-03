Jonny Wilkinson devient ambassadeur de Capgemini, sponsor de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

La légende du rugby Jonny Wilkinson s’associe à l’entreprise de services du numérique française Capgemini en vue de la Coupe du Monde 2023.

Déjà partenaire de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, mais aussi partenaire « Transformation digitale » de World Rugby, Capgemini renforce sa place dans le monde du rugby. Avec l’arrivé de Jonny Wilkinson en tant qu’ambassadeur, la société française veut entre autres « tirer parti de la technologie et de l’innovation pour permettre au sport de se transformer ».

« Fort d’un titre en Coupe du Monde de Rugby et de deux en Coupe d’Europe avec Toulon, et engagé pour une pratique du sport plus durable sur le terrain comme en dehors, Jonny Wilkinson a été un choix naturel pour nous. » A ainsi expliqué Virginie Regis, directrice marketing et communication du groupe.

