Droits TV – Roland-Garros lance son appel d’offres pour l’Europe

Aujourd’hui, la Fédération Française de Tennis (FFT) a annoncé le lancement de son appel d’offres portant sur la commercialisation des droits audiovisuels de Roland-Garros dans plus de 50 territoires européens* dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne ou encore le Royaume-Uni.

Dans le détail, les candidats pourront présenter leurs offres pour 4 éditions (2022-2025) et 5 éditions (2022-2026) du tournoi jusqu’au 11 mai 2021.

« Actuellement, le tournoi bénéficie d’une très forte exposition en Europe grâce à une diffusion associant plus d’une vingtaine de diffuseurs locaux et le diffuseur pan-européen Eurosport. Fort de cette large diffusion, et porté par les excellentes performances des athlètes européens, le Grand Chelem parisien se pose comme un rendez-vous sportif incontournable pour le public européen » précise le communiqué de la FFT.

Notons que dès cette édition, Roland-Garros proposera dorénavant des sessions de soirée offrant un programme tennis en prime time (ce sera sur Amazon Prime Video pour la France). « L’internalisation de la production TV par la FFT dès cette année permettra aux diffuseurs du tournoi de proposer une expérience encore améliorée à leur public, via de nouveaux contenus et services » ajoute la Fédération. « Cet appel d’offres a pour ambition de s’adapter à un marché très diversifié afin de garantir une exposition maximale du tournoi et d’optimiser les revenus de la FFT. »

* Les pays concernés par cet appel d’offres : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kirghizstan, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan, Ukraine et le Vatican.