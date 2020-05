Rugby – Le Stade Toulousain lance son « Fan Wall » payant au stade Ernest-Wallon

La semaine dernière, le Stade Toulousain a lancé sa dernière activation « Mur de Soutien ». Moyennant finance, les supporters du club ont la possibilité de graver leur nom à proximité du stade Ernest-Wallon.

Après le Fan Wall de l’Olympique Lyonnais ou encore l’Avenue des Légendes du Rugby Club Toulonnais, c’est au tour du Stade Toulousain de monétiser un peu plus la passion des fans avec un nouveau produit commercial.

Dans le détail, le « Mur de Soutien » propose d’acheter une brique personnalisée qui sera apposée prochainement dans l’enceinte du stade. « Ce mur aura pour symbole l’union du peuple Rouge et Noir. Il représentera la solidarité de la famille du Stade et véhiculera les valeurs de soutien, de ferveur et d’espoir » précise le club de TOP 14.

Pour le moment, deux offres commerciales sont proposées aux supporters qui ont le choix entre une brique à 30€ ou une brique à 150€. A ce prix, une réplique vous sera notamment envoyée. « Bien évidemment, vous pouvez en acheter plusieurs, solliciter vos amis, votre famille, votre quartier, votre village, votre club… Achetez un maximum de briques, on fera de la place pour vous » commente Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain, dans la vidéo explicative du projet.

Pour accompagner la promotion de cette nouvelle offre, le club a lancé le site murdesoutien.stadetoulousain.fr.

C’est fait! La famille Pradayrol a acheté ses trois briques pour le mur de soutien au @StadeToulousain ! Exilés, loin, dans l’Est de la France, on n’oublie pas d’où on vient! On naît rouge et noir, on vit rouge et noir, on meurt rouge et noir. 💪🏽

— Pradayrol François (@fpraday) May 10, 2020