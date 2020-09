Comment Uber Eats marque son territoire autour de la Ligue 1 avec la campagne « C’est bon d’aimer le foot »

Nouveau sponsor-titre de la Ligue 1, la marque de livraison de repas à domicile Uber Eats a lancé cet été sa plateforme de marque « C’est bon d’aimer le foot ».

La Ligue 1 est en pleine transition. Outre l’arrivée d’un nouveau diffuseur avec Téléfoot en complément de Canal+, le Naming de la Ligue 1 évolue. Au revoir Conforama et bonjour Uber Eats. Partenaire officiel du championnat français depuis un an, la marque est devenue en août le sponsor-titre du championnat de France pour deux saisons (2020-2021 et 2021-2022).

À l’occasion du coup d’envoi de cette nouvelle saison, la marque prend la parole avec la campagne de communication « C’est bon d’aimer le foot » signée de l’agence Lafourmi.

Dans le cadre de cette campagne, un spot publicitaire Uber Eats est notamment diffusé en TV depuis la mi-août. Afin de susciter enthousiasme et sympathie chez les supporters du football français, la marque s’est octroyée les services de personnalités reconnues dans l’univers du foot français : l’ancien joueur et fantasque consultant Laurent Paganelli, Tony Chapron, ancien arbitre international et enfin le commentateur Grégoire Margotton. Ce dernier prête d’ailleurs sa voix à la signature « C’est bon d’aimer le foot » à la fin du spot. chaque spot TV.

« Fédérer toutes les générations autour d’un centre d’intérêt majeur de nombreux Français et utilisateurs de l’application Uber Eats »

« Nous sommes très heureux d’être le nouveau partenaire titre de la Ligue 1 et d’écrire ensemble ce nouveau chapitre du football français. Avec cette première campagne, nous souhaitons rendre hommage aux fans de football, partager leurs émotions et celles que procure le retour de cette Ligue 1 Uber Eats tant attendue mais également continuer à fédérer toutes les générations autour d’un centre d’intérêt majeur de nombreux Français et utilisateurs de l’application Uber Eats » précise Bastien Pahus – General Manager, Uber Eats France.« Nous avons hâte de pouvoir célébrer l’amour des supporters de football pour la Ligue 1 en les accompagnant tous les week-ends pour leur proposer la meilleure expérience possible. »

En parallèle, la marque a activité plusieurs supports de diffusions avec une campagne d’affichage ou encore des insertions dans la presse et autres spots radio.

Autour des matchs, Uber Eats diffuse également des billboards TV, 6 au total. On y retrouve notamment le livreur Uber Eats qui doit faire face à des clients un peu spéciaux…