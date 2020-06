Rugby – Nike prolonge son contrat équipementier avec le Stade Toulousain jusqu’en 2025

Le Stade Toulousain a annoncé ce mercredi renouveler le contrat qui lie le club et l’équipementier américain pour 5 années supplémentaires.

C’est une histoire qui dure entre Nike et le Stade Toulousain ! Équipementier historique du club depuis 1990, leur partenariat n’a connu qu’une brève rupture entre 2013 à 2017 (Nike avait alors décidé de se retirer du monde du rugby). Désireux de continuer leur « success story », le géant américain et le prestigieux club français prolonge donc leur idylle jusqu’en 2025.

Un contrat signé par Infront, régie commerciale du club de TOP 14. « Nike et le Stade Toulousain sont deux des plus grands noms du rugby et du sport. Tous deux sont connus pour leur excellence et leur innovation » précise Jean-François Jeanne, Managing Director d’Infront France, dans un communiqué.

Nike et le Stade Toulousain « poursuivent et développent un partenariat unique, déclare Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain (4 titres de champions d’Europe et 12 titres de Champions de France).

« Cette collaboration d’excellence place désormais le Stade Toulousain comme la référence du rugby mondial, au sein de la galaxie sportive d’exception de l’équipementier américain » ajoute le communiqué. « Nike et le Stade Toulousain se donnent plus que jamais les moyens et l’ambition de proposer un univers expérientiel unique, porté par une identité graphique et culturelle novatrice. Elles gravitent autour de nos maillots officiels, riches de déclinaisons inédites, et sont amplifiées de projets évènements et de collections capsules en éditions limitées. Notre univers s’agrandit dès la saison prochaine, Nike X Stade Toulousain = à la conquête des étoiles. »