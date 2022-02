Rugby – Parions Sport (FDJ) nouveau partenaire officiel du XV de France

Au lendemain de la première journée du Tournoi des 6 Nations 2022, la Fédération Française de Rugby (FFR) officialise la signature d’un contrat de partenariat avec FDJ.

Dans le cadre de cet accord signé pour 3 ans, soit jusqu’en 2024, ParionsSport devient

Partenaire Officiel de la FFR et des XV de France féminin et masculin et s’offre notamment une visibilité dans les stades pour les matchs à domicile.

Agence de droits marketing de France Rugby, Infront a initié et conclu ce partenariat pour le compte de la Fédération Française de Rugby.

Dans son communiqué, la Française des Jeux rappelle que le rugby représente le quatrième sport en termes de mises pour ses marques de paris sportifs après le football, le tennis et le basketball. « Nous nous félicitons d’apporter notre soutien aux équipes de France de rugby qui sauront nous faire vibrer lors de leurs prochaines échéances internationales. Á commencer par le XV de France masculin qui est porté par un collectif en quête de Grand Chelem pour le Tournoi des Six Nations » précise Richard Courtois, Directeur de l’activité des paris sportifs du groupe FDJ.

Au rang de partenaire officiel de la FFR, ParionsSport rejoint La Poste. Au rang au-dessus, les partenaires Majeurs sont GMF, Société Générale, Orange, Altrad, Le Coq Sportif et Renault.