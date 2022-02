Super Bowl 2022 – Chaque spectateur recevra un NFT personnalisé

A l’occasion du Super Bowl 2022 disputé ce dimanche à Los Angeles entre les Rams et les Bengals, les spectateurs présents au stade recevront chacun un NFT personnalisé.

Depuis quelques mois, la NFL propose aux fans des non-fungible tokens (NFTs) représentant certains billets de matchs. L’occasion pour les supporters de conserver et collectionner de manière digitale leurs billets de match. Avec l’attrait financier que peut représenter un NFT.

Surtout qu’à l’air du numérique, les tickets en papier se font de plus en plus rare… Pour le Super Bowl LVI, la totalité des places est éditée au format numérique (mobile ticketing). En complément de leur e-ticket, chaque spectateur du « Big Game » présent au SoFi Stadium recevra un NFT « souvenir » dédié à sa place (section, rang, siège).

« Evaluer les possibilités futures pour la billetterie et l’engagement des fans »

« Nous avons commencé à proposer des NFTs de billets virtuels pendant la saison régulière. Ca a été un grand succès et ça a donné l’élan nécessaire pour poursuivre ce programme tout au long des playoffs et pour le Super Bowl », explique Bobby Gallo, SVP, Club Business Development, NFL, dans un communiqué. « La collection de billets a toujours été quelque chose que nos fans adorent, en particulier pour le plus grand match de la saison. Offrir des NFTs du Super Bowl nous permet d’améliorer la Fan Expérience tout en nous permettant d’évaluer les possibilités futures pour la billetterie et l’engagement des fans ».

En parallèle aux NFTs des places de dimanche, la NFL a également lancé une série commemorative à acheter aux enchères, en partenariat avec Ticketmaster.

Le SoFi Stadium se prépare pour le Super Bowl

A lire aussi