Rugby – TikTok s’offre le Naming du Tournoi des 6 Nations féminin

Aujourd’hui, le réseaux social TikTok et Six Nations Rugby ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat de 4 ans, soit jusqu’en 2025.

Dans le cadre de cet accord, TikTok s’offre le Naming du tournoi féminin de rugby qui devient le « TikTok Women’s Six Nations ». En parallèle, TikTok devient également partenaire officiel du Tournoi des 6 Nations chez les hommes et de l’Autumn Nations Series.

« En tant que plateforme construite autour de l’inclusion, nous sommes déterminés à donner une place égale au sport masculin et féminin »

C’est la première fois que le Tournoi des 6 Nations féminin signe un contrat de Naming. Les détails du contrat n’ont pas été communiqués. « L’importance de notre partenariat avec TikTok ne peut être sous-estimée. En tant que premier partenaire titre du championnat féminin des Six Nations, ainsi que soutien du Guinness Six Nations et de la Coupe d’automne des Nations, notre enthousiasme est indéniable. » précise Ben Morel, CEO de Six Nations Rugby, dans un communiqué.

« En tant que plateforme construite autour de l’inclusion, nous sommes déterminés à donner une place égale au sport masculin et féminin » ajoute Rich Waterworth, General Manager, Europe de TikTok.

Sur TikTok, les passionnés de rugby pourront découvrir de nombreux contenus inédits sur les tournois avec de nombreuses coulisses. Pour Six Nations Rugby, ce partenariat est donc un excellent moyen d’exposer ses compétitions à un public majoritairement jeune. La plateforme a aujourd’hui de quoi faire rêver avec plus d’un milliard d’utilisateurs revendiqués à travers le monde. « Le rugby est d’ores et déjà une tendance forte sur TikTok. Le hashtag #rugby a atteint plus de 5,1 milliards de vues tandis que le hashtag #SixNationsrugby, est en pleine expansion sur la plateforme avec plus de 18 millions de vues » ajoute le communiqué.

Depuis quelques années, TikTok multiplie les partenariats avec des organisations sportives (CAN 2021, Euro 2020,…) . L’occasion pour le réseau social de s’exposer à un public plus large que les millenials.

« Dans le cadre de son partenariat avec Six Nations Rugby et fidèle à sa volonté de toujours améliorer l’expérience des fans sur la plateforme, TikTok invite chaque équipe à désigner son « TikTok Rugby Creator » pendant le tournoi. Son rôle sera de partager du contenu régulier et exclusif donnant aux fans un aperçu privilégié du monde du rugby des Six Nations. »

Tout au long du tournoi des Six Nations, la communauté TikTok est invitée à participer et partager sa passion du Rugby au travers de nombreux hashtags (#TikTokRugby, #SixNationsRugby, #RugbyFoodMania,…)

Ajoutons enfin que des filtres vidéos aux couleurs des 6 équipes du Tournoi seront proposés aux supporters pour enrichir leurs contenus.