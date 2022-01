JO Pékin 2022 – Qui sont les sponsors des porte-drapeaux de l’Equipe de France Tessa Worley, Kevin Rolland et Benjamin Daviet ?

Hier soir, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) ont dévoilé l’identité des porte-drapeaux pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin 2022.

Pour les JO, l’équipe de France Olympique sera représentée par Tessa Worley (ski alpin) et Kevin Rolland (ski acrobatique). Pour les Paralympiques, la délégation tricolore sera emmenée par Benjamin Daviet (para ski nordique) lors de la Cérémonie d’Ouverture?

Une annonce diffusée hier soir sur France 3 dans l’émission Tout Le Sport. Pour rappel, France TV sera le diffuseur officiel des JO avec Eurosport.

Les marques qui accompagnent nos Porte-Drapeaux pour Pékin 2022

Pour ces 3 athlètes, ce rôle de porte-drapeau leur offre évidemment une exposition médiatique importante, de quoi les faire passer dans la catégorie des sportifs français qui rayonnent au-delà de la sphère sportive.

En attendant de savoir si ce costume de Porte-Drapeau sera générateur de nouvelles opportunités commerciales dans le futur et leur permettra de développer leur notoriété grand pubic, ce sont leurs partenaires actuels qui tenteront de surfer sur cette actualité, malgré les difficultés pour certaines sociétés de communiquer pendant une période olympique codifiée par la fameuse règle 40.

Pour cette saison 2022, les sponsors principaux de Tessa Worley sont Rossignol, Bollé, Reusch, Excoffier Recyclage, Audi, Le Grand Bornand, Leki, Armée de Terre, Colmar et l’agence Zoom.

De son côté, Kevin Rolland peut compter sur le soutien actuel de Beats by Dre, La Plagne, Volkl Marker Dalbello ou encore Izipizi. Un athlète passionné par le brand content. « Ce que j’aime, c’est quand les marques me suivent dans mes idées, j’ai pleins de projets, des projets de vidéos… Je ne cherche pas qu’un autocollant sur le casque. J’aime aider les marques à prendre la parole différemment à travers des projets qui me tiennent à cœur » nous a précisé Kevin Rolland il y a quelques semaines dans une interview.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kevin Rolland (@kevin_rolland)

Benjamin Daviet, champion paralympique aux Jeux Paralympiques de Pyeongchang 2018, est lui aussi accompagné par quelques sponsors dont EDF, Toyota, Somfy, Le Grand Bornand, Greenweez, Atomic, Armée des Champions, le Coq Sportif, Oakley, Endur’activ, Swix ou encore Vaudou Sport.

« En tant qu’athlète il est important de travailler main dans la main avec le partenaire. Athlète et marque doivent être en cohérence dans leurs discours, leurs identités et leurs valeurs et travailler ensemble dans le même sens pour faire avancer le partenariat. Si on travaille ensemble, l’impact de nos actions sera démultiplié » nous précisait il y a quelques mois Benjamin Daviet.

🇫🇷 PORTE-DRAPEAU 🇫🇷

Si vous vous demandez où sera notre parabiathlète du Team EDF Benjamin Daviet le 4 mars, ne cherchez plus ! Il sera sur vos écrans de télévision et mènera la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture de Pékin ⚡ #EnergieduSport pic.twitter.com/HzffOzGyXk — Énergie du Sport (@energiedusport) January 26, 2022

Le Coq Sportif devrait briller

Pour les prochains JO de Pékin 2022, la marque Le Coq Sportif devrait tirer son épingle du jeu en étant l’habilleur officiel de l’Equipe de France Olympique.

L’équipementier sera notamment visible avec une collection bleu-blanc-rouge baptisée « Les Rayons de la Victoire ». Les athlètes français porteront les produits au Village des athlètes, lors des cérémonies d’ouverture et clôture, lors des remises de médailles (podium) ou encore lors des différents déplacements.

J-10 avant Pékin, les valises des Bleus sont prêtes !

Nous avons préparé 472 valises de dotation à destination des athlètes, cadres techniques et officiels. On a hâte de voir les couleurs tricolores briller aux Jeux cet hiver à Pékin. 🇫🇷❄@EquipeFRA #LHeureBleue #France #Pékin pic.twitter.com/IK3efmAVXe — le coq sportif (@lecoqsportif) January 25, 2022

La doudoune de l’Equipe de France Olympique devrait être un des produits les plus visibles en télévision, notamment lors des cérémonies d’ouverture et de clôture. Un produit qui est en vente au prix de 399 euros.