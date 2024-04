Comment MediaMarkt célèbre son arrivée comme nouveau sponsor maillot du Feyenoord Rotterdam

La chaîne de magasins spécialisés dans l’électroménager MediaMarkt sera le nouveau sponsor maillot du Feyenoord Rotterdam.

Pour célébrer la signature du partenariat officialisé il y a quelques semaines, MediaMarkt a réalisé quelques contenus dont une vidéo tournée dans un des magasins de l’enseigne.

Après la fermeture, chaque rayon prend vie pour supporter et suivre un match du Feyenoord. Une manière originale d’annoncer cette collaboration entre le club hollandais et la chaîne de magasins d’origine allemande.

En parallèle, des drones ont également dévoilé le logo de l’enseigne sur le maillot de l’équipementier Castore.

Officialisé le 3 avril, le partenariat entre Feyenoord et MediaMarkt sera actif à partir de la saison 2024-2025 et pour une durée de 3 saison, soit jusqu’en 2027.

À partir de la saison prochaine donc, le logo du détaillant électronique sera présent sur le maillot des rouges et blancs mais aussi sur les tenues d’entraînement des matchs européens ainsi que sur le maillot de l’équipe féminine et des jeunes. MediaMarkt sera aussi visible sur les panneaux du stade et mettra en place des campagnes tout au long de l’année. MediaMarkt remplacera ainsi « Euro Parks » présent sur le maillot 2023-2024.

