Shopping : Focus sur la chaussure de tennis « adizero Cybersonic » d’adidas

Il y a quelques mois, adidas a dévoilé sa nouvelle chaussure de tennis baptisée « adizero Cybersonic ». Un modèle qui prône la vitesse de déplacement et l’agilité sur les courts.

Pour fabriquer la chaussure adizero Cybersonic, la marque aux trois bandes mise sur différentes technologies.

Pour la première fois sur une chaussure de tennis, adidas utilise « Energyrods », technologie qui offre une légèreté dans la propulsion et permet des changements de direction rapide. La fine semelle intermédiaire est « Lightstrike » et la tige en mesh est équipée d’une zone d’abrasion « Adituff », conçue avec 60 % de matériau Boost recyclé.

Du côté de la semelle extérieure, on retrouve la technologie « Adiwear » à chevrons qui garantit un équilibre entre adhérence et robustesse.

« Notre objectif avec la nouvelle adizero Cybersonic était de rendre l’impossible possible lorsqu’il s’agit de créer une chaussure plus efficace, cohérente et précise » explique Daniel Neuerburg, directeur du tennis chez adidas. « La stabilité et l’accélération du rythme de la Cybersonic permettent à nos joueurs d’être plus concentrés afin de répondre plus rapidement au prochain coup de l’adversaire ».

Une chaussure pour le tennis (et le padel) disponible en plusieurs coloris, pour les hommes et les femmes, au prix de 180 euros auprès du réseau de spécialistes tennis. Le Groupe Magellan est distributeur officiel de la marque adidas sur la division tennis en France. L’occasion d’assurer la présence en magasins de vêtements et chaussures « aussi stylés que performants ».