Sponsoring au football : les différentes solutions offertes aux footballeurs

Si les footballeurs comptent parmi les sportifs les mieux payés, de même que d’autres sportifs de haut rang, il faut savoir que leur entrée d’argent est non seulement liée à leurs prouesses, mais également au marketing et aux produits qu’ils représentent. À ce jour, nombreuses sont les enseignes et entreprises qui sponsorisent de grands joueurs de foot, lesquels deviennent leurs ambassadeurs. Il existe diverses alternatives de sponsor pour les footballeurs et autres sportifs. En voici quelques-unes.

Les casinos et les sites de paris sportifs

Dans l’univers du football, il est d’usage de remarquer des parrainages de casino. D’ailleurs, lors de la Coupe du monde de Foot, un partenaire de pari figure toujours parmi les principaux sponsors. Même si cette industrie n’est pas directement liée au foot, elle contribue grandement à sa popularité, à travers les paris sportifs.

La plupart du temps, les footballeurs revêtent le rôle d’ambassadeurs de marque. Ceci, notamment pour divers sites de paris, que ce soit des prestataires de services pour des paris sportifs Belgique permettant de miser sur des rencontres de football ou d’autres sports. C’est aussi le cas des casinos proposant de parier sur des jeux de table ou des machines à sous.

Dans tous les cas, les footballeurs, tout comme les sites de paris, profitent d’un grand nombre d’avantages grâce au sponsoring. D’une part, les joueurs augmentent leurs sources de revenus et d’autre part, les sponsors gagnent à se faire connaître du public.

Les enseignes de vêtements de sport

Les marques de vêtements de sport sont sans doute les sponsors les plus connus dans la branche du marketing sportif. Ces entreprises conçoivent des vêtements, des chaussures, du matériel de sport… Les sportifs s’en servent lors de leurs matchs officiels. C’est alors un gage de qualité des produits du sponsor. Tout ceci, sans avoir à vanter les mérites des produits.

Bref, il s’agit assurément le moyen de sponsor le plus courant et une excellente manière pour une enseigne de gagner en réputation auprès du public. Les plus grandes personnalités du football collaborent le plus souvent avec les enseignes ayant une notoriété mondiale, pour ne citer qu’Adidas ou encore Nike.

D’autres enseignes moins célèbres peuvent quant à elles se focaliser sur des sportifs locaux, afin de mieux cibler leurs marchés. Aussi, les revenus obtenus par les joueurs sont relatifs à leur popularité. Pour les joueurs de renommée mondiale, les gains peuvent aller jusqu’à plusieurs millions de francs tous les ans.

Les fournisseurs de boissons et d’aliments

Voici une autre solution de sponsoring lucrative pour les sportifs de haut niveau. Cela est tout à fait normal, attendu qu’un sportif doit s’alimenter correctement pour améliorer ses performances. Si les marques de vêtements et d’équipements sportifs se concentrent surtout sur les joueurs de foot, les fournisseurs de nourriture et de boissons se tournent spécialement vers les vedettes américaines de l’univers du sport.

C’est par exemple le cas de la NBA qui, depuis quasiment toujours, est en partenariat avec Pepsi. Néanmoins, cette marque a à son actif plusieurs sportifs. Et l’on mentionnera en particulier Lionel Messi, le footballeur argentin, une légende vivante du football. Grâce à sa cote de popularité planétaire, le joueur a permis à la marque de se forger une réputation sur le plan mondial.

Somme toute, dans le monde du sponsoring dans le domaine du sport, les marques de vêtements, les casinos et sites de paris, sans oublier les fournisseurs d’aliments, sont les sponsors les plus remarquables du secteur. Cependant, d’autres options de sponsors existent, à l’instar des marques de parfums, les entreprises œuvrant dans la confection d’habits haut de gamme et bien d’autres encore. Quoi qu’il en soit, il faut l’affirmer, le sponsoring est tout aussi avantageux pour l’enseigne que pour le sportif lui-même.