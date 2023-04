Puma et l’OM dévoilent un maillot « célébration » pour les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions 1993

Il y a 30 ans, l’Olympique de Marseille remportait la seule Ligue des Champions de son histoire face à l’AC Milan. Cette année, Puma et le club phocéen rendent hommage à ce sacre avec un maillot « Célébration ».

« À jamais les premiers ! ». Aujourd’hui, les fans du club marseillais vont pouvoir se remémorer de beaux souvenirs. Puma, équipementier du club depuis 2017, a annoncé la sortie du maillot « Célébration » pour le 15 avril. Une tenue qui rend hommage à cette soirée du 26 mai 1993, où l’OM remportait la Ligue des Champions devant le Milan AC dans un Parc Olympique de Munich plein a craquer. Un maillot à l’époque confectionné par adidas, qui avait aussi célébré les 25 ans du titre avec un maillot anniversaire.

30 ans plus tard, et quasiment jour pour jour, les joueurs de l’effectif actuel arboreront cette tenue. À l’occasion de la réception de Brest le 27 mai prochain en Ligue 1, les marseillais porteront ce maillot « Célébration » pour la seule et unique fois. Un ensemble pré-match, que les joueurs porteront aussi lors de la rencontre, accompagne la sortie du maillot.

D’une base blanche, une grande étoile bleue partant de l’étoile située au-dessus du logo marseillais, se diffuse sur la partie haute du maillot. Un logo spécial doté de l’inscription « 26 mai 1993 », accompagné d’une petite étoile se trouvent également en bas de la tunique. Devenu un symbole de la ville, Puma a voulu « magnifier cette fameuse étoile ».

Une production 100% marseillaise

Pour confectionner ce maillot, Puma s’est encore une fois associé à Fil Rouge. Le fabricant de vêtements installé dans le quartier de La Capelette dans le 10e arrondissement de la ville, avait déjà réalisé une tenue collector que l’OM portait contre le Racing Club de Strasbourg en mai dernier.

Cette production s’est aussi faite dans le cadre du partenariat entre Fil Rouge et InserMODE, l’Atelier Chantier d’Insertion spécialisé dans la confection textile. « Une démarche éthique et solidaire » qui déteint donc d’une production « Made In Marseille ».

Avec ce maillot, la marque allemande veut ainsi créer « une passerelle entre l’époque actuelle et les années 90 ».

