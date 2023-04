Louis Vuitton met en scène Leo Messi dans un aéroport pour incarner sa collection de valises « Horizon ».

C’est donc vers le champion du monde argentin que la maison française de prêt-à-porter de luxe s’est tournée pour représenter sa célèbre collection « Horizon ».

Personnalité présente dans le dernier classement des personnalités les plus influentes du monde ddu Magazine Times, Leo Messi est mis en scène dans une série d’images et de vidéos prises par le photographe Glen Luchford, on voit ainsi l’attaquant du PSG se balader dans un aéroport avec des valises et un ballon Louis Vuitton. Est-ce le temps pour l’attaquant de faire ses bagages et de quitter définitivement Paris ?

« L’horizon pour moi, c’est regarder vers l’avenir, me laisser porter par mon imagination en pensant à ce qui pourrait arriver, à ce que le futur me réserve, à toutes ses possibilités. » explique Leo Messi.

Égérie d’une marque de luxe ? Un statut qu’on avait peu l’habitude de voir chez Leo Messi. Une activité plus souvent réservée à son « rival » Cristiano Ronaldo.

Les deux légendes avaient d’ailleurs participé à une campagne publicitaire pour Louis Vuitton à l’occasion de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Messi et Ronaldo étaient alors opposés dans une partie d’échecs disputés sur un bagage de la célèbre marque.

