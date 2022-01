Volley – Le calendrier 2022 des joueuses du RC Cannes célèbre le centenaire du club

Les volleyeuses du RC Cannes, habillées de maillots emblématiques de l’histoire du club, se mettent en scène dans le calendrier 2022 qui célèbre les 100 ans d’existence et de succès de cette « institution » du sport féminin français.

C’est une année historique pour le club de sport collectif le plus titré de l’Hexagone. En 2022, le RC Cannes fête le centenaire de sa création (1922). A cette occasion, le club de volley féminin met en vente un calendrier rétro, loin de l’image sexy et glamour des éditions précédentes.

« L’objectif de notre calendrier n’est pas de faire des bénéfices » nous précise Agostino Pesce, président du RC Cannes. « Son objectif est promotionnel et publicitaire pour le volley ball féminin qui est peu connu en France. On imprime en 1500 exemplaires et on donne la moitié à nos sponsors. »

« L’objectif de notre calendrier n’est pas de faire des bénéfices »

« Il est un produit phare car il représente l’image et le symbole du club – quand on pense au Racing Club de Cannes on pense directement au calendrier » enchaîne-t-il. « C’est un outil de communication exceptionnel pour le club et cette année nous avons voulu briser les codes et montrer nos joueuses vêtues des différents maillots des plus belles saisons des 100 ans. »

13 maillots à 13 lieux mythiques de Cannes

13 maillots emblématiques de l’histoire du club portés par les volleyeuses de cette saison sont sublimés par le photographe de Lorenzo Concari, dans 13 lieux mythiques de Cannes. La croisette, les îles de Lérins ou encore le palais des Festivals sont le décor de magnifique clichés.

Le calendrier a été imprimé en 1 500 exemplaires. Il est disponible au prix de 19 euros sur la boutique en ligne du RC Cannes et à l’office de tourisme du palais des Festivals de Cannes.

Le palmarès vertigineux du RC Cannes :

21 championnats de France

20 coupes de France

2 Ligue des champions

Outre ses calendriers, le club de volleyball féminin avait fait parlé de lui en 2015 pour une affiche de match qui ne passerait certainement plus en 2022 à l’heure où le sport féminin a réussi à s’émanciper du cliché de la femme sexy. Un positionnement assumé par l’ancienne présidente de l’époque Anny Courtade.