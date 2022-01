Padel – Tecnifibre officialise son nouveau contrat avec le numéro 1 français Benjamin Tison

Aujourd’hui, Tecnifibre a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Benjamin Tison, actuel numéro 1 français au padel.

Comme nous le précise la marque, le contrat concernant les raquettes et le textile a été signé pour deux ans (2022 et 2023). Jusque là, son partenaire pour les raquettes, vêtements et chaussures était la marque Nox.

« Nous sommes ravis que Benjamin nous rejoigne. J’en suis très heureux à titre professionnel, car il représente aujourd’hui la référence en France du haut niveau. Et également à titre personnel car je connais Benjamin depuis plus de 15 ans désormais. C’est une superbe aventure humaine et sportive qui continue » précise Matthieu Pogam, Tennis & Padel Players Manager, dans le communiqué.

Depuis un peu plus de deux ans, Benjamin Tison est parti en Espagne à Barcelone pour s’entraîner et progresser dans sa carrière de joueur de padel. Actuel 74ème joueur mondial, il est le premier joueur tricolore à avoir participé à un tableau final au World Padel Tour. « Depuis l’année dernière et cette année, je commence à gagner un peu d’argent. Les sponsors s’intéressent de plus en plus au padel » nous a précisé il y a quelques semaines le nouvel ambassadeur de Tecnifibre dans une interview. « Lorsque je suis parti à Barcelone, je ne perdais pas d’argent mais je n’en gagnais pas non plus. Une année coûte 35 000€ environ tout compris. Je gagnais entre 40 000 et 45 000€ entre les prize money et les sponsors. »

En rejoignant Tecnifibre, marque française propriété de Lacoste depuis 2017, Benjamin Tison jouera avec la nouvelle raquette Wall Breaker 375.

« Je suis très fier de rejoindre Tecnifibre, marque que je connais très bien et avec laquelle j’ai longtemps joué lorsque j’étais joueur de tennis. L’histoire continue aujourd’hui dans la discipline du padel, et je suis ravi de m’associer à une marque française et ambitieuse, comme moi ! » ajoute Benjamin Tison dans le communiqué.

Sur ses tenues, le français arborera notamment le logo de la marque automobile Cupra qui l’a recruté comme ambassadeur aux côtés notamment de Florent Manaudou et Renaud Lavillenie.