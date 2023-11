Sponsoring – Qatar Airways prolonge avec la FIFA jusqu’en 2030

Partenaire de la FIFA depuis 2017, Qatar Airways a officialisé la prolongation de son partenariat avec l’instance internationale jusqu’en 2030.

Un an après la Coupe du Monde 2022 disputée au Qatar, la compagnie aérienne va donc prolonger son implication auprès de la FIFA. Qatar Airways, partenaire aérien mondial de la FIFA, sera notamment associé à la Coupe du Monde 2026, la Coupe du Monde 2030 ainsi que la Coupe du Monde féminine 2027 et autres compétitions de jeunes.

« Je suis très fier de vous annoncer aujourd’hui le renouvellement du partenariat entre la FIFA et Qatar Airways. Cette collaboration fructueuse a déjà énormément apporté à nos deux organisations », a commenté le Président de la FIFA Gianni Infantino. « Je remercie Badr Mohammed Al-Meer, le directeur général de Qatar Airways, et l’ensemble de la formidable équipe qui compose la compagnie. Un an après la Coupe du Monde au Qatar, nous avons une nouvelle réussite à célébrer dans ce pays. »