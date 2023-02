Event – 1 800 personnes au Grand Rex pour la Super Bowl Party, la NFL en conquête

Dimanche soir, le Grand Rex a vibré pour le Super Bowl 2023 avec l’organisation de la soirée officielle de la NFL en France.

Organisée par l’agence Com’Over avec le soutien de la Fédération Française de Football Américain, la Super Bowl Party a accueilli quelque 1 800 spectateurs qui ont pu suivre la finale entre les Chiefs et les Eagles mais également et surtout vivre une expérience dédiée avec de nombreuses animations.

Nous avons hâte de faire encore plus fort avec la NFL qui a de grandes ambitions internationales »

« Nous sommes très fiers à l’agence d’avoir produit intégralement cette première soirée officielle de la NFL en France pour le Super Bowl, l’un des plus grands événements sportifs au monde. Tous les ingrédients d’une soirée US étaient réunis hier au Grand Rex : du show, de l’Entertainment, et du sport bien sûr, avec un final qui nous a tenus bien éveillés jusqu’à plus de 4h du matin » explique Edouard Menu, Directeur Associé de Com’Over, dans un communiqué. « Et maintenant nous avons hâte de faire encore plus fort avec la NFL qui a de grandes ambitions internationales, la France pouvant être un marché clé nous en sommes convaincus ! «

Pour cette soirée, deux offres étaient proposées, une à 20€ et une à 80€ comprenant une pré soirée au Rex Club + restauration et boissons. Outre la FFFA, les autres partenaires de cette soirée étaient beIN SPORTS et New Era.

Reste à savoir si un match de NFL sera un jour délocalisé en France comme c’est le cas en Angleterre, en Allemagne depuis peu ou encore au Mexique. Côté pratique, ce type d’event peut-il également nourrir des envies auprès de la Fédération Française de Football Américain ?