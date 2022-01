Sporsora et la chaîne B Smart lancent une nouvelle émission dédiée à l’économie du sport avec « Smart Sport »

Ce matin, Sporsora a officialisé le lancement d’une nouvelle émission dédiée à l’économie du sport en association avec la chaîne B Smart.

Baptisée « Smart Sport », l’émission traitera des nombreuses thématiques du sport business. Chaque week-end, deux émissions de 28 minutes seront présentées par Pierre Fraidenraich, cofondateur de B Smart et Richard Dacoury, ancien basketteur et consultant.

« Ce programme partira à la découverte des entrepreneurs du secteur du sport et de son économie. A deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la parole sera donnée aux partenaires, équipementiers, distributeurs, organisateurs d’événements, fédérations, clubs professionnels, enceintes sportives, start-ups, et industriels du sport avec l’éclairage régulier de Sporsora et de ses membres. » précise le communiqué.

Pour rappel, B Smart avait déjà tenté de lancer une émission sur le sport et le business il y a deux ans en partenariat avec Bros. Un programme déjà nommé à l’époque Smart Sport.

La première émission sera diffusée le 5 février à 17h30 (la chaîne est disponible sur certaines box ou en ligne). « Le business du sport n’est absolument pas traité en télé. 0 couverture, 0 émission. Et quand on parle, par exemple, de sponsoring sportif ce sont toujours les mêmes grandes marques qui ont les honneurs de la presse » ajoute Pierre Fraidenraich. « Pourtant sur les quelques 2,5 mds d’euros investis par les entreprises en France, 80% des contrats de sponsoring sont conclus par des PME. Smart Sport donnera la parole à TOUS les décideurs du sport, nous mettrons en avant la création de valeur économique et environnementale des entreprises mobilisées comme jamais, en route vers Paris 2024. »

Dans son business model, B Smart propose notamment aux entreprises une offre payante pour accéder au plateau TV et réaliser des interviews qui pourront être par la suite exploitées par ces dernières à des fins promotionnelles.

Une pratique décriée par de nombreux entrepreneurs contactés par B Smart ces derniers mois.