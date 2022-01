Open d’Australie 2022 – Un problème de Visa pour Novak Djokovic qui sourit à… Mastercard sur Twitter

A quelques jours du début de l’Open d’Australie 2022, l’affaire Novak Djokovic autour de son VISA et de sa situation vaccinale n’est toujours pas close.

Comme à son habitude, les réseaux sociaux et notamment Twitter se sont emparés de l’histoire, avec une dose d’humour.

Depuis quelques jours, une marque, en l’occurrence Mastercard, est mise à l’honneur dans un visuel (fausse publicité) partagé sur Twitter. Une photo du serbe est accompagné du message « Mastercard accepted across the world… when your VISA isn’t ». De quoi alimenter évidemment notre rubrique « best of tweets ».

Some people are very clever. I know this is a serious topic, but sometimes you just have to laugh. pic.twitter.com/oBvipr1qlU

— Lisa Sthalekar (@sthalekar93) January 10, 2022