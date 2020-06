La nouvelle chaîne économique B SMART va proposer une émission « sport et business » avec SMART SPORT en partenariat avec Bros

Lancée aujourd’hui, la nouvelle chaîne B SMART dédiée à l’économie et la finance consacrera une émission dédiée au sport avec « SMART SPORT ». Un rendez-vous proposé en partenariat avec Bros.

Avec « SMART SPORT », la chaîne présidée par Stéphane Soumier (ex journaliste BFM Business) proposera un magazine (format 52 minutes) qui donnera la parole aux sportifs, aux fans et aux entrepreneurs. Blaise Matuidi, joueur de l’Equipe de France et de la Juventus présentera le premier numéro.

Dans ce nouveau rendez-vous, les sportifs parleront ainsi de leur vie d’entrepreneur. Des thématiques comme les avantages pour une entreprise à avoir un sportif comme investisseur ou encore les attentes des sportifs devraient ainsi être abordées.

« Bros produira une émission avec des sportifs qui parleront de leurs investissements. Beaucoup d’entre eux utilisent leur argent de manière très intelligente. Derrière cet argent, il y a des entreprises, des emplois, ils vont nous raconter ça » a précisé Stéphane Soumier sur Europe 1 dans l’émission Culture Médias présenté par Philippe Vandel. « De temps en temps il y aura d’autres animateurs que Blaise Matuidi, je crois que le second sera Kimpembe. »