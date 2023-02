Super Bowl 2023 – Puff Daddy dans la publicité Uber Eats « One hit for Uber One »

Pour la troisième année consécutive, Uber fera partie des marques qui diffuseront un spot publicitaire lors du Super Bowl 2023. Cette fois-ci, c’est Uber Eats qui sera mis en avant avec une musique qui ne sortira pas de votre tête.

Pour le Super Bowl LVII (57), Uber Eats sera là ! Cette saison, le service de livraison de plats cuisinés a souhaité promouvoir son programme d’adhésion « Uber One ».

Dans son spot publicitaire, Uber Eats a décidé de miser sur la musique et un air qu’on n’oublie pas. Quoi de mieux pour une marque qu’un bon vieux refrain qui reste coincé dans la tête ? Pour cela, Uber a fait appel à Sean Combs, plus connu sous le nom de Puff Daddy ou encore Diddy.

« Uber One » vous sauvera-t-il ?

Le rappeur et producteur déjà habitué aux reprises (son titre « I’ll be missing you », 1997, qui l’avait rendu célèbre, reprenait le rythme de « Every Breath You Take » de Police, sorti en 1983) fait donc appel, dans cette publicité, à plusieurs collègues pour trouver la chanson ultime qui ne quittera pas votre mémoire.

Parmi plusieurs musiques, c’est finalement « What is Love » de Haddaway (1993) qui sera choisi par Diddy pour devenir l’hymne de cette publicité. Les paroles replacent ainsi les « What is love, baby don’t hurt me. Don’t hurt me, no more. » (« Qu’est-ce que l’amour, bébé ne me fait pas mal. Ne me fais pas mal, pas encore. ») par « Uber One ! Uber One saves me, it saves me, way more » (« Uber One ! Uber One me sauve, ça me sauve, bien plus »).

Reste à savoir si cette vidéo d’une minute permettra à Uber Eats de « relancer » son service de membre « Uber One »…

