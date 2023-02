Super Bowl 2023 – Pepsi s’offre les acteurs Ben Stiller et Steve Martin pour ses publicités « Great Acting or Great Taste ? »

Alors que Pepsi ne faisait plus de publicité pour le Super Bowl depuis 3 ans, la marque de soda reviend cette année avec des spots qui mettent en scène les acteurs Ben Stiller et Steve Martin.

L’une des marques les plus associées au Super Bowl est sans aucun doute Pepsi. Et pour cause, depuis des années, le célèbre concert donné à la mi-temps du match portait même son nom (« Pepsi Super Bowl Halftime Show »). Jusqu’à ce qu’Apple Music ne devienne sponsor du concert en remplacement du soda.

Cela faisait désormais 3 saisons que la marque n’apparaissait plus lors des publicités diffusées lors du match de NFL le plus suivi au monde. Mais en 2023, Pepsi revient ! Avec deux publicités intitulées « Great Acting or Great Taste ? » (« Bon acteur ou bon goût ? »), chacune mettant en scène Ben Stiller et Steve Martin. Les deux acteurs expliquent avec humour que leur métier consiste à faire croire en des émotions. Mais quand il s’agit de goûter le nouveau Pepsi Zero Sugar, Ben Stiller et Steve Martin demandent directement aux fans s’il s’agit simplement d’un nouveau « mensonge » ou si le soda est réellement bon.

Avec cette campagne promotionnelle, Pepsi invite les fans à se faire leur propre avis en goûtant eux aussi à cette nouvelle version du soda sans sucre, mais également de réagir avec le hashtag #RealOrActing. Pepsi a même décidé d’offrir 10 jusqu’à 10 millions de bouteilles du nouveau Pepsi Zero Sugar aux fans du monde entier.

