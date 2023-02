Le prix des 30 secondes de publicité sur FOX pour le Super Bowl 2023

Ce dimanche, le Super Bowl 2023 opposera les Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles. Une finale de la National Football League (NFL) qui devrait une nouvelle fois attirer une centaine de millions de téléspectateurs uniquement aux Etats-Unis.

Pour cette édition 2023, c’est la chaîne FOX qui diffusera le Super Bowl LVII. L’occasion pour la régie publicitaire de booster ses revenus. Cette année, le prix moyen d’une publicité de 30 secondes diffusée pendant le match se situe entre 6 et 7 millions de dollars, comme l’a récemment reprécisé Mark Evans, le vice-président exécutif de la régie publicitaire de Fox Sports à The Associated Press. Certaines publicités ont été vendues à plus de 7M$ les 30 secondes.

Lors de l’édition 2022, NBC a généré 578,4 millions de dollars environ de revenus uniquement sur les publicités diffusées pendant le Super Bowl selon les chiffres de Vivvix cité par Variety.

Cette année encore, les annonceurs (et leurs agences) redoubleront d’efforts pour marquer les esprits dans leurs spots. Des « Super Bowl commercials » que nous vous dévoileront sur SBB jusqu’à dimanche. Pour patienter, vous pouvez découvrir ci-dessous la publicité de la marque de chips « PopCorners » qui rend hommage à la célèbre série Breaking Bad avec la participation de l’acteur Bryan Cranston.

Le dispositif de FOX pour le Super Bowl 2023

Pour ce Super Bowl 57 disputé au State Farm Stadium, FOX propose un dispositif XXL afin d’offrir une large couverture de l’évènement (FOX, FOX Sports 1 et FOX Deportes).

Dimanche, FOX proposera 7h30 de direct avant le match avec une prise d’antenne à partir de 11h00.

Un total de 94 caméras seront utilisées pour filmer ce Super Bowl LVII (44 caméras de jeu, 18 caméras d’avant-match, 16 caméras robotiques). 2 SkyCams seront également installées pour offrir des vues panoramiques de toute l’action sur le terrain. Côté son, 29 micros seront présents ici et là aux abords du terrain.

Evènement dans l’évènement, le concert donné à la mi-temps sera assuré par Rihanna (tête d’affiche). Un halftime show qui a changé de sponsor-titre, Apple Music ayant remplacé Pepsi.

